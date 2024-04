Hơn 1.200 tỷ đồng xây cầu nối TP Vũng Tàu với huyện Long Điền

Bà Rịa - Vũng TàuCầu Cỏ May 3 hình cánh diều dài hơn 500 m nối huyện Long Điền với thành phố Vũng Tàu, kinh phí xây dựng hơn 1.200 tỷ đồng.

Thông tin được Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết ngày 17/4. Công trình nằm trong dự án thành phần hai đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự kiến khởi công vào quý IV năm nay, hoàn thành sau 2 năm.

Phối cảnh cầu Cỏ May 3. Ảnh: Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cầu Cỏ May 3 dài hơn 500 m, cầu nối xã An Ngãi, huyện Long Điền với phường 12, TP Vũng Tàu. Cầu lấy ý tưởng cánh diều, là tác phẩm đạt giải nhất giá trị 100 triệu đồng trong cuộc thi thiết kế kiến trúc do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức giữa năm ngoái.

Đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 15,7 km, được chia làm ba dự án thành phần. Đoạn một dài 6,7 km, từ điểm cuối cao tốc đi qua TP Bà Rịa đến nút giao Vũng Vằn, huyện Long Điền, tổng mức đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng.

Đoạn hai dài hơn 6,8 km băng qua ruộng muối, ao nuôi trồng thủy sản và đầm lầy thuộc xã An Ngãi nối đến đường ven biển ĐT994, phường 12, TP Vũng Tàu, tổng mức đầu tư gần 5.200 tỷ đồng. Cầu Cỏ May 3 thuộc đoạn này.

Cầu Cỏ May 3 nằm thuộc đoạn 2 - đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồ họa: Đăng Hiếu

Đoạn ba là đường trục chính TP Vũng Tàu dài gần 3 km, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, được triển khai trong trong giai đoạn 2024-2028.

Các dự án thành phần đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi hoàn thành sẽ tạo tuyến thông suốt giúp rút ngắn thời gian di chuyển bằng ôtô từ TP HCM đến Vũng Tàu từ hai giờ xuống còn 70 phút; đồng thời liên kết với đường ven biển nối Bình Thuận tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh.

Trường Hà