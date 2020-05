Hơn 1,1 triệu người nhiễm nCoV tại Mỹ

Mỹ ghi nhận thêm gần 33.000 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 1,1 triệu, trong đó gần 65.000 người đã chết.

Đại học Johns Hopkins cho biết thêm 32.908 người nhiễm nCoV tại Mỹ trong 24 giờ qua, cao hơn mức tăng gần 30.000 ca hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.100.197. Với các số liệu này, Mỹ tiếp tục là vùng dịch có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới.

Trong số này, 64.600 người đã chết, tăng 1.130 so với hôm trước. Thêm 38.066 người đã hồi phục, nâng tổng số ca hồi phục lên 164.015.

New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất từ Covid-19, với 313.575 ca nhiễm, tăng 9.203 ca so với hôm trước. Thêm 289 người chết tại bang này, mức giảm liên tục trong nhiều ngày qua và thấp nhất kể từ 30/3. Tổng số người chết tại New York là 23.841.

Thống đốc Andrew Cuomo thông báo tất cả các trường học tại bang sẽ đóng cửa đến hết năm học và chuyển sang giảng dạy từ xa. Chương trình học mùa hè của các trường sẽ được thông báo vào cuối tháng 5.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại bệnh viện dã chiển ở Công viên Trung tâm của thành phố New York, ngày 21/4. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, một số bang Mỹ bắt đầu nới các biện pháp hạn chế từ ngày 1/5, bất chấp số ca nhiễm và tử vong vì nCoV tiếp tục tăng. Texas là bang mở cửa nhiều nhất, cho phép các cửa hàng, nhà hàng, rạp chiếu phim, bảo tàng và thư viện hoạt động với 25% công suất.

Các cuộc biểu tình yêu cầu dỡ phong tỏa tiếp tục diễn ra tại nhiều bang của Mỹ. Nhiều người biểu tình mang theo súng tập trung ở sảnh tòa nghị viên bang Michigan đòi thống đốc mở cửa kinh tế, song bị cảnh sát ngăn không cho xông vào phòng họp.

Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 3,4 triệu ca nhiễm nCoV, hơn 239.000 người chết và hơn một triệu người đã hồi phục.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, JHU, NY Times)