Mang súng vào nghị viện bang đòi dỡ phong tỏa

MỹHàng chục người biểu tình, một số mang theo súng, vào tòa nghị viện của bang Michigan ngày 30/4 để yêu cầu thống đốc dỡ phong tỏa.

Người biểu tình tập trung tại sảnh tòa nhà ở Lansing, không ai đeo khẩu trang nhưng một số dùng khăn che mặt. Cảnh sát bang ngăn chặn họ xông vào phòng họp. Một số người đứng bên ngoài mang theo biểu ngữ phản đối lệnh phong tỏa, trong đó có một biểu ngữ so sánh Thống đốc Gretchen Whitmer với trùm phát xít Adolf Hitler.

Người biểu tình tại tòa nghị viện ở Michigan ngày 30/4. Ảnh: AFP.

"Những người đàn ông cầm súng trường đang la ó phản đối chúng tôi", Thượng nghị sĩ Dayna Polarhanki ngày 30/4 viết trên Twitter. "Một số đồng nghiệp của tôi đã mặc áo chống đạn".

Cuộc biểu tình này được đặt tên là Người Mỹ Yêu nước, do nhóm Đoàn kết vì Tự do cho Michigan tổ chức. "Chúng tôi không chấp nhận việc các quyền không thể chối cãi của chúng tôi bị hạn chế hoặc tước đoạt vì bất kỳ lý do gì, kể cả Covid-19", nhóm này viết trên Facebook.

"Chúng tôi tin rằng mọi người Mỹ nói chung và người Michigan nói riêng đều có quyền làm việc để nuôi sống gia đình, tự do đi lại, tụ họp cho mục đích tôn giáo, biểu tình phản đối chính phủ và tự quyết định vấn đề y tế của mình", bài đăng có đoạn viết.

Cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi tòa án Michigan phán quyết rằng chỉ thị yêu cầu người dân ở nhà từ 24/3 của Thống đốc Whitmer không vi hiến. Đây là lần thứ hai trong tháng người biểu tình yêu cầu Whitmer dỡ phong tỏa. Ngày 16/4, khoảng 3.000 người biểu tình, một số mang vũ khí, đổ xuống đường ở Lansing, gây ra ùn tắc giao thông lớn xung quanh tòa nghị viện. Trump một ngày sau bày tỏ sự ủng hộ với người biểu tình.

Người biểu tình tập trung ở bậc thềm tòa nghị viện Michigan ngày 30/4. Ảnh: AFP.

Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn một triệu người nhiễm, gần 64.000 người tử vong và khoảng 156.000 người bình phục. Michigan ghi nhận hơn 3.500 ca tử vong vì nCoV, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Tình hình dịch tại Mỹ đang có dấu hiệu giảm nhiệt. Trump hồi đầu tuần khuyến khích các thống đốc giảm bớt hạn chế "càng nhanh càng tốt" nhưng cần "đảm bảo an toàn". Một số bang như Georgia, Alaska, Oklahoma, Nam Carolina và Tennessee đã mở cửa trở lại một phần hoạt động kinh tế sau vài tuần phong tỏa. New York, tâm dịch của Mỹ, dự kiến cho phép doanh nghiệp ngành xây dựng và sản xuất ở những khu vực ít ảnh hưởng hoạt động trở lại sau 15/5, tuy nhiên, lệnh phong tỏa sẽ được gia hạn tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Covid-19 xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 3,3 triệu người nhiễm, hơn 234.000 người tử vong và khoảng một triệu người bình phục.

Phương Vũ (Theo AFP)