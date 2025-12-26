Hơn 1.000 sinh viên sư phạm nhận 36-72 triệu đồng hỗ trợ

Sau hơn hai năm chờ đợi, hơn 1.000 sinh viên Đại học Sài Gòn vừa nhận được từ 36 đến 72 triệu đồng mỗi người tiền hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116.

Chiều tối 25/12, đại diện trường Đại học Sài Gòn xác nhận đã chi trả tiền hỗ trợ sinh hoạt phí theo chế độ 116 cho hơn 1.000 sinh viên khóa 2023, 2024.

Sinh viên khóa 2023 sẽ nhận khoảng 72,6 triệu đồng, sau hai năm học. Khóa sau nhận 36,3 triệu cho 10 tháng của năm học 2024-2025.

Động thái diễn ra sau khi nhiều sinh viên Sư phạm của trường bức xúc vì không được nhận hỗ trợ sinh hoạt phí (3,63 triệu đồng mỗi tháng), theo Nghị định 116 của Chính phủ. Việc này khiến họ chịu áp lực tài chính, bởi ban đầu chọn ngành vì lý do này.

Trường lý giải, việc chậm chi trả do vướng mắc trong xác định chỉ tiêu đào tạo và việc cấp kinh phí, giải ngân từ nhiều Sở, ngành của TP HCM.

Sinh viên Đại học Sài Gòn, tháng 1/2024. Ảnh: Q.Thắng

Theo Nghị định 116 của Chính phủ, sinh viên sư phạm gồm ba diện: đào tạo theo nhu cầu xã hội; giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; tự do.

Sinh viên hai nhóm đầu được miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng mỗi tháng, tối đa 10 tháng một năm học. Kinh phí từ ngân sách của các địa phương, bộ, ngành, thông qua hình thức đặt hàng với các trường.

Trung Thông, sinh viên năm thứ ba ngành Giáo dục Chính trị, phấn khởi khi nhận được tiền sau hơn hai năm chờ đợi. Trung dự định gửi cho bố mẹ để lo chi phí sinh hoạt gia đình trong dịp cuối năm, một phần giữ lại đóng học phí kỳ hai.

"Đây là một khoản tiền lớn với gia đình em, giảm bớt áp lực kinh tế, giúp chúng em yên tâm học tập", Thông nói.

Lệ Nguyễn