Sinh viên Đại học Sài Gòn bị nợ hàng chục tỷ đồng tiền sinh hoạt phí

Hơn 1.000 sinh viên sư phạm của trường Đại học Sài Gòn (GSU) chưa nhận được khoản hỗ trợ sinh hoạt phí trong 2-3 năm, tổng khoảng 40-70 triệu đồng mỗi em.

Hoàng Nhi, sinh viên năm thứ ba ngành Sư phạm Tiểu học, trường Đại học Sài Gòn (SGU), cho biết đăng ký diện đào tạo theo nhu cầu xã hội ngay từ khi nhập học. Theo Nghị định 116 của Chính phủ, ngoài được miễn học phí, Nhi sẽ nhận thêm 3,63 triệu đồng mỗi tháng để chi trả sinh hoạt phí.

"Em chọn sư phạm để đỡ đần gia đình, nhưng mấy năm qua vẫn phải xin bố mẹ tiền sinh hoạt hàng tháng khiến em áp lực", Nhi nói, cho biết khoản hỗ trợ chưa nhận được đến nay đã hơn 70 triệu đồng.

Cùng cảnh ngộ, Trung Thông, sinh viên ngành Giáo dục Chính trị, cho biết đã nhiều lần liên hệ với các phòng, ban của nhà trường nhưng câu trả lời nhận được luôn là "chờ đợi". Cuối tháng 11, trường yêu cầu sinh viên cung cấp tài khoản ngân hàng, song đến nay thông tin vẫn bặt tăm.

Một lớp học của trường Đại học Sài Gòn, tháng 4/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trả lời VnExpress ngày 23/12, đại diện trường Đại học Sài Gòn xác nhận hơn 1.000 sinh viên khóa 2023, 2024 chưa được nhận hỗ trợ sinh hoạt phí.

Theo phía nhà trường, SGU chỉ là đơn vị đào tạo, còn việc cấp kinh phí hỗ trợ thuộc thẩm quyền của các Sở, ban ngành của TP HCM. Trường đã chủ động phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đầu tháng 10, sau khi cung cấp danh sách sinh viên theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, trường liên tục làm việc với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước để xin cấp kinh phí.

"Việc này chậm do yếu tố khách quan từ quá trình phê duyệt dự toán năm 2025 và những thay đổi trong chính sách, từ 'đặt hàng' sang 'đào tạo theo nhu cầu xã hội'", đại diện SGU giải thích. Lý do nữa là một số sinh viên xin hủy đăng ký nhận hỗ trợ khiến trường phải điều chỉnh danh sách ở từng giai đoạn, tốn thời gian.

Trước đó, hàng trăm sinh viên khóa 2021, 2022 cũng bị chậm chi trả tiền hỗ trợ suốt 4 năm. Đến đầu năm 2025, các em mới được nhận khoản này.

Theo Nghị định 116 của Chính phủ, sinh viên sư phạm gồm ba diện: đào tạo theo nhu cầu xã hội; giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; tự do.

Sinh viên hai nhóm đầu được miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng mỗi tháng. Kinh phí này từ ngân sách của các địa phương, bộ, ngành, thông qua hình thức đặt hàng với các trường.

Sinh viên đăng ký phải làm việc trong ngành giáo dục trong hai năm sau khi tốt nghiệp. Thời gian làm việc dài gấp đôi chương trình đào tạo. Nếu không, họ bị buộc hoàn lại tất cả chi phí.

Lệ Nguyễn