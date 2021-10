Hơn 1.000 hộ dân bị ngập, hai người mất tích

Quảng BìnhHơn 1.300 nhà dân ngập do mưa lũ ở Quảng Bình, hai người mất tích khi băng qua suối và đang chèo đò đi kiểm tra hồ nuôi tôm.

Sáng 18/10, xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm anh Hồ Văn Sửu (24 tuổi, trú xã Trường Xuân) bị mất tích do nước lũ cuốn.

Lúc 15h30 ngày 17/10, anh Sửu trên đường đi rừng về nhà, băng qua suối ở bản Chân Trôộng (xã Trường Sơn). Lúc này, nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến anh bị cuốn trôi.

Người dân huyện Lệ Thủy đi thuyền ở vùng ngập, sáng 18/10. Ảnh: Trần Long

Tại huyện Quảng Ninh, lúc 12h ngày 17/10, ông Nguyễn Văn Đường (51 tuổi, trú xã Hàm Ninh) mất tích khi đi đò ra kiểm tra hồ tôm. Hiện chính quyền và người nhà đang nỗ lực tìm kiếm ông Đường.

Mưa lũ cũng khiến 1.330 nhà dân ở 24 xã của 3 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và Bố Trạch bị ngập từ 20 đến 50 cm. Trong đó, huyện Lệ Thuỷ ngập nặng nhất với gần 1.100 hộ dân. Nhà chức trách đã di dời 280 hộ với hơn 1.000 người dân ở vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. 25 thôn bản ở 3 huyện bị chia cắt cục bộ do nước dâng cao ở các ngầm tràn. Sáng nay (18/10), trời ngớt mưa, nước rút dần.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Bộ, từ tối 15/10 đến nay các tỉnh từ Nghệ An tới Quảng Ngãi và bắc Tây Nguyên mưa to.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã mưa 300-600 mm, có nơi trên 700 mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định và Kon Tum tổng lượng mưa 200-300 mm, có nơi trên 300 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, ngày 18/10, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế mưa phổ biến 50-130 mm, có nơi trên 150 mm; đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Hoàng Táo