Hôm nay Xuân Son tái xuất ở tuyển Việt Nam

LàoSau thời gian dài điều trị chấn thương, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son gần như chắc chắn sẽ góp mặt khi Việt Nam gặp Lào ở lượt áp chót vòng loại Asian Cup 2027.

Lào - Việt Nam: 19h thứ Tư 19/11

Ở trận đấu sớm của bảng F hôm qua, Malaysia thắng Nepal 1-0 để nới rộng khoảng cách với Việt Nam lên 6 điểm. Do đó, để duy trì hy vọng, hôm nay thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt buộc phải giành trọn ba điểm trước Lào.

Đây là nhiệm vụ không quá khó. Lào bị đánh giá yếu nhất bảng, khi chưa có điểm nào sau bốn trận toàn thua. Lượt đi tại sân Gò Đậu, TP HCM, họ thua đậm 0-5. Tính trong hai thập kỷ vừa qua, Lào chưa một lần giành điểm trong những cuộc đối đầu Việt Nam trên mọi cấp độ.

Nguyễn Xuân Son sẽ tái xuất sau khi bình phục chấn thương gặp phải ở chung kết ASEAN Cup 2024 tháng 1/2024 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng

Tuy nhiên, người hâm mộ còn chờ đợi nhiều hơn một trận thắng. Đó là sự tái xuất của tiền đạo Xuân Son.

Sinh trưởng ở Brazil, nhưng sau 5 năm thi đấu ở V-League, Rafaelson đã xin nhập quốc tịch Việt Nam vào tháng 9/2024 và đổi tên thành Nguyễn Xuân Son. Anh sau đó trở thành cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Việt Nam đầu tiên được gọi lên ĐTQG kể từ năm 2009. Trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024, Son góp công lớn với bảy bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải.

Do chấn thương sau trận lượt về chung kết trên đất Thái Lan hồi tháng 1, Son không được Nam Định đăng ký cho lượt đi V-League 2025-2026, và cũng vắng mặt trong các đợt tập trung tháng 3, tháng 6 và tháng 10 ở tuyển Việt Nam. Đến ngày 11/10, tiền đạo sinh năm 1997 mới lần đầu trở lại thi đấu, ở những phút cuối trận Nam Định đấu tập thắng đội hạng Nhất Trẻ PVF-CAND.

Khi lên đội tuyển những ngày qua, Son đã tập luyện bình thường, đồng thời khẳng định anh hoàn toàn khỏe mạnh, muốn chơi tất cả các trận đấu.

Trong bối cảnh các tiền đạo trụ cột như Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải thiếu ổn định, sự trở lại của Son là tín hiệu đáng mừng. Không chỉ giúp HLV Kim có thêm sự lựa chọn nhân sự, tiền đạo gốc Brazil còn tạo năng lượng tích cực trong đội và nâng tầm cho các đồng đội khác.

Qua những ngày tập luyện cùng nhau, Phạm Gia Hưng cho biết bản thân đã học hỏi được rất nhiều trong cách dứt điểm, di chuyển của Son - người được anh miêu tả là ở "một đẳng cấp khác". Còn trung vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh khẳng định đó là một cầu thủ đặc biệt, một tiền đạo giỏi và rất chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, luôn cần sự cẩn trọng nhất định với một cầu thủ đã nghỉ thi đấu chuyên nghiệp gần một năm. Việc Son đá chính hay dự bị, vào sân bao nhiêu phút và ở thời điểm nào sẽ phụ thuộc vào tính toán của Ban huấn luyện. Nhưng dù thế nào, Son khẳng định anh luôn nỗ lực cống hiến 100%, với mục tiêu quan trọng nhất là "giúp toàn đội chiến thắng".

Theo quy định, mỗi bảng chỉ lấy một đội đứng đầu. Malaysia đang chiếm lợi thế lớn về điểm số, nhưng cũng chịu án phạt nặng của FIFA vì làm giả hồ sơ, dẫn đến 7 cầu thủ được cho mang dòng máu lai bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 12 tháng.

Những người này đều góp mặt trong các trận thắng Nepal và Việt Nam (0-4 trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6). Họ vì thế đang đối mặt khả năng bị xử thua 0-3 hai trận kể trên. Tuy nhiên, quy trình kỷ luật còn tuân theo nhiều bước. Và trong khi chờ LĐBĐ châu Á (AFC) – ban tổ chức vòng loại cuối Asian Cup 2027 – đưa ra quyết định cuối cùng, Việt Nam vẫn phải tập trung vào các trận đấu. Sau khi gặp Lào, đội tuyển còn trận quyết đấu Malaysia ở lượt về trên sân nhà vào ngày 31/3/2026.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Hai Long, Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Anh, Tuấn Hải, Tiến Linh.

Lào: Lokphathip, Wenpaserth, Phetviengsy, Somsanith, Xaysombath, Sangvilay, Lueanthala, Khounthoumphone, Thongkhamsavath, Souvany, Bounkong.

