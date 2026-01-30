Hôm nay bốc thăm play-off Champions League

Bồ Đào NhaReal có thể gặp lại Benfica và HLV Jose Mourinho trong hai trận vòng play-off Champions League theo kết quả bốc thăm hôm nay.

*Bốc thăm vòng play-off: 18h hôm nay, trên VnExpress.

Ở trận cuối vòng bảng, với thất bại 2-4 trên sân Benfica, Real rơi từ thứ ba xuống thứ chín, và phải đá play-off tranh vé vớt. Nhưng họ có thể sớm gặp lại nhau trong hai trận sinh tử sắp tới tới để giành quyền vào vòng 1/8.

Theo quy định, hai đội xếp thứ 9 (Real) và 10 (Inter) ở vòng bảng sẽ bốc thăm để gặp hai đội xếp thứ 23 (Bodo/Glimt) và 24 (Benfica). Do đó, khả năng Real tái chiến Benfica và HLV Jose Mourinho lên đến 50%.

Mourinho từng dẫn dắt Real giai đoạn 2010-2013, giành La Liga, Cup Nhà Vua và Siêu Cup Tây Ban Nha. Nhưng trong cuộc tái ngộ vừa qua, HLV 63 tuổi khiến đội bóng cũ phải nhận thất bại cay đắng, không chỉ thua chênh lệch hai bàn mà còn mất vé vào thẳng vòng 1/8.

HLV Mourinho (giữa) mừng trận Benfica thắng Real 4-2 ở lượt cuối vòng bảng Champions League tối 28/1. Ảnh: AP

Nếu gặp Bodo/Glimt, nhiệm vụ của Real cũng không đơn giản. Trong hai trận cuối vòng bảng, Bodo/Glimt thắng Man City 3-1 và Atletico 2-1. Trước đó, Real đã thua Man City 1-2 ở vòng bảng và Atletico 2-5 ở La Liga.

Với vị trí cao hơn ở vòng bảng, Real sẽ là hạt giống và có quyền chơi trận lượt về trên sân nhà. Trận lượt đi diễn ra vào ngày 17 hoặc 18/2, còn trận lượt về diễn ra vào ngày 24 hoặc 25/2. Lễ bốc thăm chia cặp đấu play-off sẽ diễn ra lúc 18h hôm nay 30/1.

Nếu vượt qua vòng play-off, Real sẽ gặp Man City hoặc Sporting ở vòng 1/8. Các khả năng của Inter ở vòng play-off và vòng 1/8 đều giống Real.

Tương tự, hai đội xếp thứ 11 (PSG) và 12 (Newcastle) ở vòng bảng sẽ bốc thăm để gặp hai đội xếp thứ 21 (Monaco) và 22 (Qarabag). Hai đội đi tiếp sẽ gặp Barca và Chelsea.

Hai đội xếp thứ 13 (Juventus) và 14 (Altetico) sẽ bốc thăm để gặp hai đội xếp thứ 19 (Club Brugge) và 22 (Galatasaray). Hai đội đi tiếp sẽ gặp Liverpool và Tottenham.

Hai đội xếp thứ 15 (Atalanta) và 16 (Leverkusen) sẽ bốc thăm để gặp hai đội xếp thứ 17 (Dortmund) và 18 (Olympiacos). Hai đội đi tiếp sẽ gặp Arsenal và Bayern.

Trước đó, vòng bảng Champions League kết thúc với 8 đội dẫn đầu vào thẳng vòng 1/8, gồm Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barca, Chelsea, Sporting và Man City. 16 đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải chia cặp đá play-off.

Sau vòng play-off, UEFA sẽ bốc thăm tiếp vào ngày 27/2 để chia cặp vòng 1/8 và nhánh đấu các vòng tiếp theo.

Thanh Quý