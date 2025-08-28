Hôm nay bốc thăm Champions League

PhápLễ bốc thăm Champions League mùa 2025-2026 sẽ diễn ra tại Grimaldi Forum ở Monaco lúc 23h hôm nay 28/8, giờ Hà Nội.

Mùa này Champions League giữ nguyên thể thức đã áp dụng từ mùa 2024-2025. Thay vì chia thành nhiều bảng, 36 đội dự Champions League sẽ thi đấu và tính điểm cùng nhau ở một bảng, gọi là thể thức league.

36 đội tham dự sẽ được chia thành bốn nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 9 đội, dựa trên hệ số CLB của UEFA. Riêng đương kim vô địch PSG sẽ tự động được xếp làm hạt giống số 1 trong nhóm một.

Nhóm 1 gồm PSG, Real, Bayern, Inter, Dortmund, Barca, Liverpool, Man City và Chelsea. Nhóm 2 có Arsenal, Leverkusen, Atletico, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt, Benfica và Brugge.

Nhóm 3 gồm Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prague, Marseille và Bodo/Glimt. Nhóm 4 là Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Bilbao, Newcastle, cùng bốn tân binh Pafos, Kairat, Copenhagen và Qarabag.

Danh sách các đội dự Champions League mùa 2025-2026. Ảnh: UEFA

Sau khi 36 đội được bốc thăm thủ công vào các nhóm, phần mềm tự động sẽ xác định 8 đối thủ khác nhau của mỗi đội một cách ngẫu nhiên, đồng thời quyết định trận nào diễn ra trên sân nhà, trận nào sân khách. Mỗi đội sẽ gặp hai đối thủ từ mỗi nhóm hạt giống, một trận sân nhà và một trận sân khách. Các đội không thể gặp đối thủ cùng liên đoàn quốc gia, và tối đa chỉ được gặp hai đội từ cùng một liên đoàn khác.

Mỗi đội sẽ không thi đấu quá hai trận sân nhà hoặc hai trận sân khách liên tiếp, đồng thời sẽ có một trận sân nhà và một trận sân khách trong cả hai vòng đấu đầu tiên và hai vòng đấu cuối cùng.

Kết thúc 8 lượt, 8 đội dẫn đầu sẽ vào thẳng vòng 1/8. 16 đội đứng từ thứ 9 đến 24 phải đá play-off để giành 8 suất còn lại, còn các đội đứng thứ 25 đến 36 sẽ bị loại. Từ vòng loại trực tiếp, thể thức sân nhà - khách được giữ nguyên đến bán kết.

Đương kim vô địch PSG vẫn là đội được đánh giá cao nhất, với xác suất 15% bảo vệ ngôi vương. Xếp sau lần lượt là Barca, Liverpool (13%), Real Madrid, Arsenal (11%), Man City (9%), Bayern Munich (8%) và Chelsea (7%).

Bodo/Glimt, Kairat, Pafos và Union Saint-Gilloise sẽ lần đầu góp mặt ở vòng bảng. Trong đó, Kairat (trụ sở tại Almaty, Kazakhstan) trở thành đội bóng xa nhất về phía Đông từng góp mặt tại Champions League kể từ khi vòng bảng ra đời. Bodo/Glimt, đến từ Bodo trong vòng Bắc Cực, là CLB đến từ khu vực gần Bắc Cực nhất trong tất cả đội từng thi đấu ở giải này.

HLV Luis Enrique nâng cup Champions League cho PSG, sau trận chung kết gặp Inter trên sân Allianz, thành phố Munich, Đức tối 31/5/2025. Ảnh: Reuters

UEFA dự kiến chia khoảng 2,6 tỷ USD cho các CLB dự vòng bảng. Đội vô địch có thể nhận hơn 116 triệu USD nếu toàn thắng. Riêng việc góp mặt ở trận chung kết đã mang lại ít nhất 21,5 triệu USD, và đội nâng cúp sẽ bỏ túi thêm 7,6 triệu USD.

Khoản thưởng được tính theo nhiều hạng mục: tiền tham dự, thưởng theo kết quả từng trận, thưởng xếp hạng vòng bảng, thưởng vòng knock-out và giá trị thị trường truyền hình. Điều này giúp Champions League tiếp tục là giải đấu có quỹ thưởng cao nhất cấp CLB.

Lịch thi đấu sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 30/8/2025 nhằm tránh trùng lịch với các đội tham dự Europa League và Conference League thi đấu tại cùng các thành phố.

Champions League sẽ khởi tranh vào các ngày 16-18/9. Trận chung kết diễn ra ngày 30/5/2026 tại sân Puskas, thành phố Budapest, Hungary.

Hồng Duy tổng hợp