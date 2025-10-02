Hôm nay áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão sẽ đổ bộ đảo Luzon rồi đi vào Biển Đông, hiện các đài có sự khác biệt trong dự báo cường độ của bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đang trên vùng biển phía đông Philippines, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 km/h.

Hôm nay, dự kiến áp thấp sẽ vào mạnh lên thành bão. Lúc 1h, ngày mai, khi ở trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines), bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, giữ hướng nhưng tốc độ tăng lên 20 km/h.

Đến 1h ngày 4/10, bão ở trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp10, giật cấp 12, giữ hướng tốc độ tiếp tục tăng lên 25 km/h.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão sẽ đổ bộ đảo Luzon với sức gió 82 km/h. Khi vào Biển Đông bão tăng cấp trở lại, đạt cực đại 126 km/h khi ở phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Bão sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp Việt Nam.

Đài Hong Kong thì đánh giá mạnh hơn khi cho rằng sức gió đổ bộ Luzon là 110 km/h, đạt cực đại 165 km/h và khu vực biên giới Việt - Trung với sức gió 120 km/h.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều 3/10, vùng biển phía đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6 m. Khoảng ngày 4-6/10, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh ven biển Quảng Ninh - Lâm Đồng theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới, thông báo cho các tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển để chủ động vòng tránh đồng thời sẵn sàng phương tiện cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Từ đầu năm, Biển Đông đã ghi nhận 10 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, bão Bualoi được hình thành ở phía đông Philippines ngày 24/9 rồi đi với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường vào Biển Đông.

Người dân Lào Cai dọn dẹp bùn đất sau bão Bualoi. Ảnh: Giang Huy

Đêm 28/9, bão Bualoi đã đi vào địa phận Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với sức gió cấp 11, giật cấp 14, tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc đến 13h ngày 29/9 mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào.

Bão cũng đã gây ra đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 25/9 đến hôm nay với lượng mưa ở Tà Si Láng (Lào Cai) 685 mm, Ngọc Sơn (Phú Thọ) 594 mm, Xuân Bình (Thanh Hóa) 836 mm, Yên Thượng (Nghệ An) 637 mm, Cương Gián (Hà Tĩnh) 575 mm, Đức Hóa (Quảng Trị) 593 mm, Bạch Mã (Huế) 857 mm.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến 18h ngày 1/10 bão Bualoi đã khiến 34 người chết. Trong đó, giông lốc khiến nhiều người chết nhất với 11 người (9 người ở Ninh Bình, hai người Hưng Yên), tiếp theo là sạt lở đất, lũ quét 9 người. 153 nhà đổ sập hoàn toàn, 154.000 nhà hư hỏng, tốc mái; hơn 48.000 ha lúa, hoa màu, 13.000 ha thuỷ sản, 1.500 con gia súc, 381.000 con gia cầm bị ngập, chết, cuốn trôi; hơn 63.000 cây xanh bị gãy đổ. Đã xảy ra 25 sự cố đê điều, sạt lở hơn 20 km bờ sông, bờ biển; ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại hơn 3.000 điểm ở hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Ngành điện lực cũng ghi nhận hơn 8.200 cột điện gãy, đổ làm 2,7 triệu khách hàng mất điện. Hà Nội hôm qua mưa lớn gây ngập 82 điểm ở nội thành, độ sâu 0,3-0,6 m, có nơi sâu 1m như đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656), ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 8.780 tỷ đồng. Gia Chính