Netflix chi 72 tỷ USD mua một phần Warner Bros. Discovery

Netflix - nền tảng phát trực tuyến lớn nhất thế giới chi mạnh tay để mua mảng truyền hình, xưởng phim và phát sóng trực tiếp của ông lớn Hollywood.

Ngày 5/12, Netflix thông báo thương vụ khổng lồ với Warner Bros. Discovery (WBD). Theo đó, họ đạt thỏa thuận sẽ mua mảng truyền hình, xưởng phim và phát sóng trực tiếp (streaming) của WBD với giá 72 tỷ USD.

Thông báo trên gây chấn động Hollywood. Nếu được thông qua, thương vụ này sẽ định hình lại Hollywood trong bối cảnh ngành giải trí đang trải qua nhiều biến động.

WBD là tập đoàn truyền thông và giải trí hàng đầu của Mỹ, sở hữu xưởng phim Warner Bros., HBO, HBO Max, Discovery Channel, CNN và nhiều kênh truyền hình cáp khác. Công ty được hình thành sau thương vụ sáp nhập WarnerMedia và Discovery năm 2022. Trong khi đó, Netflix là nền tảng phát trực tuyến lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu thuê bao tại hơn 190 quốc gia.

Netflix sẽ chi 72 tỷ USD mua một phần Warner Bros. Discovery. Ảnh: Deadline

Warner Bros. Discovery cho biết họ vẫn sẽ tiến hành kế hoạch tách đôi trong năm 2026. Sau khi việc chia tách hoàn tất hè năm tới, Netflix sẽ nhận phần liên quan đến Warner. Nửa còn lại có tên Discovery Global, sẽ gồm CNN và các kênh truyền hình cáp khác.

Tuy nhiên, CNN cho rằng hai đại gia truyền thông khác là Paramount và Comcast có thể tiếp tục theo đuổi Warner Bros. Discovery. Suốt nhiều tuần, Paramount được cho là ứng cử viên hàng đầu. Lãnh đạo Paramount muốn mua toàn bộ công ty này, kể cả mảng truyền hình cáp. Họ tự tin về đề xuất sáp nhập và mối quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vì vậy, đề xuất táo bạo của Netflix khiến giới quan sát ngạc nhiên. Đầu tuần này, họ đã đưa ra 2 lời đề nghị, với giá trị cao hơn Paramount, nguồn tin của CNN cho biết. Netflix còn đồng ý trả khoản phí phá vỡ thương vụ tương đương đề xuất của Paramount. Khoản này có nghĩa bên mua sẽ phải trả cho WBD hàng tỷ USD nếu mọi chuyện đổ bể.

Lý do là thương vụ này sẽ gặp thách thức pháp lý. Chính phủ Mỹ và các nước liên quan sẽ phải xem xét giao dịch này. "Việc Netflix muốn mua đối thủ của họ - mảng phát sóng trực tiếp của WBD sẽ khiến giới chức chống độc quyền trên toàn thế giới cảnh giác. Nếu thương vụ này hoàn tất, nó sẽ tạo ra dấu hỏi lớn về cạnh tranh", Thượng nghị sĩ Mike Lee viết trên X.

Trong thông cáo ngày 5/12, ban lãnh đạo Netflix khẳng định hai bên có tài sản mang tính bổ sung và thương vụ sẽ tạo "nhiều cơ hội hơn cho cộng đồng sáng tạo nội dung".

Tuy nhiên, Cinema United - hiệp hội đại diện cho các chủ rạp chiếu phim - cho rằng thương vụ "tạo ra mối đe dọa chưa từng có đối với rạp phim toàn cầu" vì Netflix thường tránh phát hành phim tại rạp.

Thương vụ này cũng có thể chấm dứt một trong những cuộc cạnh tranh lớn nhất của ngành truyền thông suốt thập kỷ qua. Trong một báo cáo gần đây, ngân hàng Bank of America cho biết: "Cuộc chiến phát trực tuyến coi như kết thúc. Netflix sẽ trở thành thế lực toàn cầu không thể tranh cãi của Hollywood, vượt xa vị thế hiện tại".

Hà Thu (theo Reuters, CNN)