Hojlund và cuộc tái sinh ở Napoli

ItalySau khi rời Man Utd, tiền đạo Rasmus Hojlund đang tìm lại chính mình tại Napoli - nơi anh được ca ngợi như "một cỗ máy sinh học", sống bình yên bên bờ Địa Trung Hải và thăng hoa trên sân cỏ Italy.

Sự nghiệp của Hojlund đổi thay rất nhiều từ cuối tháng 7, khi anh rời phòng thay đồ của Man Utd tại Chicago với túi đá chườm sau đùi. Lúc đó, tiền đạo người Đan Mạch quyết tâm ở lại Old Trafford để cạnh tranh vị trí chính thức, bất chấp việc CLB theo đuổi Benjamin Sesko. Nhưng mọi thứ nhanh chóng rẽ sang hướng khác.

Man Utd đạt thỏa thuận chiêu mộ Sesko, còn Hojlund nhận được cuộc gọi từ Napoli - CLB đang gấp rút tìm người thay thế Romelu Lukaku bị chấn thương nặng.

Rasmus Hojlund phản ứng trong trận Man Utd gặp Newcastle tại Ngoại hạng Anh trên sân St James' Park, Newcastle, Anh ngày 13/4/2025. Ảnh: Reuters

HLV Antonio Conte sớm nhìn thấy ở Hojlund những phẩm chất về thể lực và tốc độ phù hợp để thay thế Lukaku. Các cuộc trao đổi trực tiếp với Conte, giám đốc thể thao Giovanni Manna và cả Scott McTominay - cựu cầu thủ Man Utd đang tỏa sáng tại Serie A - đã thuyết phục tiền đạo 22 tuổi chọn Napoli, dù cũng được Juventus và AC Milan quan tâm.

"Man Utd nói rất rõ rằng tôi không nằm trong kế hoạch mùa này, nhất là khi đội không đá Cup châu Âu", tiền đạo 22 tuổi chia sẻ với Sports Illustrated. "Tôi còn trẻ và cần được ra sân. Vì thế, đây cũng là một cơ hội tốt cho tôi".

Trong khi Sesko chật vật tại Old Trafford, Hojlund lại hồi sinh mạnh mẽ ở Serie A - nơi anh từng tỏa sáng trong màu áo Atalanta trước khi gia nhập Man Utd. Hai pha lập công bằng chân không thuận vào lưới Cremonese cuối tuần qua nâng thành tích mùa này của Hojlund lên 9 bàn và ba kiến tạo. Riêng tại Serie A, anh đứng thứ ba danh sách Vua phá lưới với 6 bàn, chỉ sau Christian Pulisic (8 bàn), Lautaro Martinez (9).

Sau khi cùng Napoli thắng Bologna ở trận chung kết Siêu Cup Italy tại Saudi Arabia trước Giáng sinh, Hojlund đăng thông điệp đầy ẩn ý: "Một quyết định tuyệt vời", ám chỉ đến việc rời Man Utd ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Rasmus Hojlund mừng danh hiệu Siêu Cup Italy.

Trên sân, Hojlund khiến các hậu vệ Serie A khốn khổ bằng sức mạnh và tốc độ. Sau màn "bắt nạt" trung vệ Federico Baschirotto của Cremonese, Conte ca ngợi sự tiến bộ chiến thuật của học trò, dù vẫn nhấn mạnh anh còn nhiều điểm cần cải thiện. Báo chí Italy thì hào phóng hơn: Corriere dello Sport gọi anh là "một cỗ máy sinh học", còn Gazzetta dello Sport ví Hojlund như "một người máy được cho mượn để đá bóng".

Ngoài sân cỏ, Hojlund cũng nhanh chóng ổn định cuộc sống. Sau thời gian ở khách sạn sang trọng tại Naples, anh chuyển về Pozzuoli - thị trấn ven biển cổ kính, yên tĩnh, nhìn ra vịnh Naples. Tại đây, Hojlund tránh xa sự ồn ào của thành phố, tập trung hồi phục và hòa nhập trở lại với văn hóa Italy.

Không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Hojlund từng trải qua hơn hai tháng tịt ngòi và đá hỏng phạt đền ở Champions League. Nhưng việc Conte chuyển sang sơ đồ 3-4-2-1 và kết hợp anh với David Neres đã phát huy hiệu quả: 11 trong 15 bàn gần nhất của Napoli đến từ bộ đôi này.

Nhìn lại quãng thời gian ở Manchester, Hojlund thừa nhận anh đã học được nhiều điều từ áp lực khổng lồ tại một trong những CLB lớn nhất thế giới. "Tôi bình tĩnh hơn, trưởng thành hơn và nhìn mọi thứ dài hạn hơn", anh nói.

Hojlund và bạn gái Laura Rhod Sondergaard nhanh chóng ổn định cuộc sống mới tại Italy.

Tương lai của Hojlund tại Napoli cũng sớm được làm rõ. Giám đốc thể thao Giovanni Manna khẳng định khả năng tiền đạo người Đan Mạch trở lại Man Utd gần như không còn và việc mua đứt chỉ còn là vấn đề thủ tục.

"Chúng tôi đã làm mọi cách để ký hợp đồng với cậu ấy. Có những CLB danh tiếng hơn cũng quan tâm, nhưng mong muốn của Hojlund mang tính quyết định và chúng tôi tự hào vì điều đó", Manna nói với Corriere dello Sport. "Cậu ấy không chỉ mang lại các con số, mà còn hiểu rất rõ yêu cầu chiến thuật của HLV. Đó mới là điểm khác biệt".

Hojlund là một phần trong chiến lược chiêu mộ cầu thủ từ Ngoại hạng Anh của Napoli những năm gần đây. Theo Manna, các cầu thủ đến từ giải đấu khắc nghiệt nhất châu Âu mang theo nền tảng tâm lý và cường độ thi đấu cao, dù đôi khi cần thêm trái tim và sự gắn kết để hòa nhập với bóng đá Italy.

Với phong độ ngày càng thuyết phục và niềm tin tuyệt đối từ ban lãnh đạo lẫn Conte, Hojlund không chỉ tìm lại chính mình tại Naples, mà còn đứng trước cơ hội mở ra một chương mới bền vững trong sự nghiệp - xa dần Old Trafford, nhưng gần hơn với đẳng cấp mà anh được kỳ vọng từ lâu.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Football Italy)