Hojlund đăng thông điệp khiến CĐV Man Utd tức giận

ItalyNhiều CĐV Man Utd phản ứng với thông điệp mà Rasmus Hojlund đăng lên sau khi giành Siêu Cup Italy trong màu áo Napoli.

Hôm 22/12, Hojlund giành Siêu Cup Italy khi cùng Napoli hạ Bologna 2-0. Sau đó, trên Instagram, tiền đạo người Đan Mạch đăng ảnh ôm Cup kèm thông điệp "Một quyết định tuyệt vời".

Thông điệp được cho là đề cập đến quyết định rời Man Utd để sang Napoli hồi tháng 9. Một số người bày tỏ sự ủng hộ chia sẻ này của Hojlund, nhưng không ít CĐV Man Utd phản ứng tiêu cực.

Hojlund giành Siêu Cup Italy sau trận thắng Bologna 2-0 hôm 22/12. Ảnh: Reuters

"Đừng nói xấu Man Utd, vì một số người trong chúng tôi từng ủng hộ cậu ngay cả khi cậu không thể ghi bàn trong những tình huống mười mươi. Dù sao thì cũng chúc mừng", một người tự cho là CĐV Man Utd viết.

Một người khác thì đặt câu hỏi: "Quyết định à? Cậu bị buộc phải ra đi vì không đủ giỏi đấy".

Hojlund là một trong những nỗi thất vọng lớn của Man Utd những năm gần đây. Anh gia nhập năm 2023 với giá 86 triệu USD, nhưng chỉ ghi 26 bàn trong 95 trận. Sau khi chuyển sang Napoli theo hợp đồng mượn, tiền đạo 22 tuổi thăng hoa hơn, ghi 7 bàn trong 19 trận, lên nhóm dẫn đầu Serie A và giành Siêu Cup Italy. Nếu Hojlund tiếp tục chơi tốt, Napoli nhiều khả năng kích hoạt điều khoản mua đứt với giá 50 triệu USD.

Hojlund là cầu thủ cũ thứ ba của Man Utd tỏa sáng tại Napoli. Mùa trước, Romelu Lukaku và Scott McTominay cùng góp công đem lại chức vô địch Serie A cho đội chủ sân Armando Diego Maradona. McTominay thậm chí giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Serie A ngay mùa đầu tiên góp mặt.

Trong khi Hojlund đang chơi tốt, cầu thủ thay thế anh tại Man Utd, Benjamin Sesko lại gây thất vọng. Tiền đạo giá 99 triệu USD chỉ ghi hai bàn trong 14 trận, chưa đá chính thường xuyên và phải điều trị chấn thương hơn một tháng.

Thanh Quý (theo Instagram)