Hojlund lập cú đúp, đưa Napoli lên đỉnh bảng Serie A

ItalyTiền đạo Rasmus Hojlund ghi bàn trở lại sau hai tháng tịt ngòi, giúp Napoli thắng đội khách Juventus 2-1 ở vòng 14 để trở lại dẫn đầu Serie A.

Phút 7, David Neres căng ngang từ cánh phải để Hojlund nhoài người đệm bóng chéo góc mở tỷ số. Đây là bàn thắng sớm nhất mà Napoli ghi vào lưới Juventus ở Serie A, từ khi Fernando De Napoli ghi bàn ở phút 5 trận đấu ngày 1/4/1989.

Rasmus Hojlund (áo xanh) dứt điểm mở tỷ số trong trận Napoli thắng Juventus 2-1 ở vòng 14 Serie A trên sân Diego Armando Maradona, Napoli, Italy ngày 7/12/2025. Ảnh: AP

Phút 59, Kenan Yildiz sút chìm chéo góc, giúp Juventus quân bình tỷ số. Yildiz là cầu thủ Juventus thứ hai trong 50 năm qua ghi ít nhất 5 bàn trong 15 trận đầu của một mùa giải Serie A trước khi bước sang tuổi 21, sau Alessandro Del Piero (5 bàn mùa 1994-1995).

Đến phút 78, Hojlund tiếp tục tỏa sáng để giữ ba điểm ở lại sân Diego Armando Maradona. Nỗ lực đánh đầu phá bóng của Weston McKennie vô tình thành đường kiến tạo để trung phong người Đan Mạch đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-1.

Sau trận, Hojlund cho biết những chỉ dẫn từ ban huấn luyện Napoli, đặc biệt là về cách di chuyển trong vòng cấm, giúp anh chấm dứt chuỗi hai tháng tịt ngòi ở giải quốc nội.

"Có những giai đoạn tiền đạo không ghi bàn, và tôi cố gắng đóng góp theo nhiều cách khác nhau", tiền đạo 22 tuổi nói. "Tôi hiểu HLV cần mình giữ bóng, đẩy cao đội hình, pressing và giúp tập thể giữ cự ly. Tôi có hai bàn tối nay, nhưng đó là công sức của đồng đội và toàn bộ ban huấn luyện".

Sau khi ghi bàn mở tỷ số, Hojlund cảm ơn David Neres vì đường kiến tạo, đồng thời hướng về khu kỹ thuật để ra dấu với ban huấn luyện. Hojlund cho biết đây là tình huống được Napoli tập luyện kỹ lưỡng. "Ban huấn luyện nói nhiều về cách tôi di chuyển trong vòng cấm", anh nói. "Tôi thường xuyên băng xuống cột hai, nhưng họ bảo phía trước có nhiều khoảng trống hơn. Tôi đã chủ động tấn công vào góc gần và điều đó phát huy hiệu quả. Tôi rất vui".

Các cầu thủ Napoli mừng bàn của Hojlund. Ảnh: Reuters

Hojlund được kỳ vọng nhiều khi đến Man Utd từ Atalanta hè 2023 với giá 88 triệu USD kèm 11 triệu phụ phí. Tuy nhiên anh ngày càng gây thất vọng. Mùa 2024-2025, tiền đạo Đan Mạch chơi 52 trận nhưng chỉ ghi 10 bàn, trong đó có 4 bàn tại Ngoại hạng Anh. Tổng cộng, anh ghi 26 bàn và 6 kiến tạo qua 95 trận trên mọi đấu trường.

Hè này, Man Utd đẩy Hojlund sang Napoli với phí 7 triệu USD kèm điều khoản mua đứt giá 51,4 triệu USD, nếu họ cán đích Serie A mùa này trong nhóm dự Champions League. Tiền đạo 22 tuổi đang hòa nhập tốt, đã ghi bốn bàn ở Serie A và hai ở Champions League.

Dù vẫn còn hợp đồng với Man Utd, Hojlund ám chỉ khả năng tiếp tục khoác áo Napoli. "Mùa sau, tôi sẽ trả lời phỏng vấn bằng tiếng Italy", tiền đạo này cho biết.

Chiến thắng 2-1 giúp Napoli vươn lên đỉnh bảng Serie A với 31 điểm, hơn Inter Milan một điểm. Juventus đứt mạch 8 trận bất bại trên mọi đấu trường và tụt xuống thứ bảy với 23 điểm.

Ở vòng tiếp theo, Napoli làm khách của Udinese còn Juventus hành quân tới sân Bologna.

Hồng Duy