Hội Răng Hàm Mặt trao P/S chứng nhận 'nhãn hiệu chuyên gia khuyên dùng'

P/S nhận chứng nhận "Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam khuyên đánh răng ngày hai lần với kem đánh răng có chứa Fluoride như P/S có lợi cho sức khỏe răng miệng" tại ngày hội sức khỏe răng miệng.

Hoạt động trao chứng nhận là một phần chương trình của sự kiện hưởng ứng Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới 2026, diễn ra tại công viên Cầu Giấy (Hà Nội), sáng 14/3.

Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới là sáng kiến toàn cầu của Liên đoàn Nha khoa thế giới (FDI), được tổ chức vào ngày 20/3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc răng miệng và vai trò của sức khỏe răng miệng đối với sức khỏe tổng thể. Tại Việt Nam, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA) đảm nhiệm vai trò chủ trì các hoạt động hưởng ứng.

Năm nay, P/S đồng hành VOSA tổ chức lễ mít tinh, đi bộ và phát động hưởng ứng ngày sức khỏe răng miệng thế giới, lan tỏa thông điệp: "A Happy Mouth is A Happy Life" (Nụ cười đẹp - Cuộc sống vui), thu hút đông đảo các chuyên gia nha khoa và nhiều gia đình tham gia.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người đã có mặt tại công viên Cầu Giấy để tham gia hoạt động đi bộ, cùng lan tỏa tinh thần chăm sóc nụ cười khỏe mạnh trong cộng đồng. Không khí sự kiện thêm sôi động với các tiết mục văn nghệ do các em nhỏ biểu diễn cùng những hình ảnh những nụ cười hồn nhiên, khỏe mạnh.

Theo các chuyên gia, sức khỏe răng miệng có vai trò quan trọng đối với chất lượng cuộc sống của mỗi người. Sức khỏe răng miệng ảnh hưởng tới khả năng ăn uống, giao tiếp cũng như sự tự tin trong đời sống hàng ngày. Do đó, việc giáo dục thói quen chăm sóc răng miệng khoa học cần được bắt đầu từ sớm, để bảo vệ nụ cười khỏe mạnh ở mọi giai đoạn cuộc đời.

Trong nhiều năm qua, P/S đã đồng hành VOSA triển khai nhiều chương trình cộng đồng như khám răng miễn phí, tư vấn chăm sóc răng miệng và phổ biến kiến thức vệ sinh răng miệng đúng cách. Thông qua những hoạt động này, hàng triệu người dân trên cả nước đã có cơ hội tiếp cận kiến thức nha khoa cơ bản, nâng cao nhận thức về phòng ngừa bệnh răng miệng và hình thành những thói quen chăm sóc sức khỏe răng miệng khoa học.

Tại sự kiện hưởng ứng Ngày Sức khỏe tăng miệng thế giới 2026, VOSA phối hợp các bệnh viện, phòng khám nha khoa và nhãn hàng P/S tiếp tục tổ chức các hoạt động khám và tư vấn răng miệng miễn phí cho người dân, đồng thời phát tặng các sản phẩm chăm sóc răng miệng nhằm khuyến khích cộng đồng duy trì thói quen vệ sinh răng miệng hàng ngày.

Song song với các hoạt động chuyên môn, nhãn hàng P/S thiết kế booth trải nghiệm thu hút đông đảo người dân tham gia. Không gian booth nhấn mạnh các hoạt động tương tác. Người tham dự có thể tham gia nhiều hoạt động như check-in nhận thông tin hướng dẫn, tham gia trò chơi ghép tranh kiến thức, chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình, cũng như trực tiếp trao đổi và nhận tư vấn từ các chuyên gia nha khoa.

Đặc biệt, người tham gia còn được trải nghiệm các sản phẩm chăm sóc răng miệng của P/S, đồng thời tìm hiểu thêm về những thói quen vệ sinh răng miệng khoa học. Theo các chuyên gia, nhiều bệnh lý răng miệng có thể được phòng ngừa hiệu quả nếu duy trì những thói quen đơn giản nhưng quan trọng như đánh răng sau khi ăn, sử dụng sản phẩm chăm sóc răng miệng phù hợp và thăm khám nha khoa định kỳ.

Thông qua chuỗi hoạt động tại sự kiện, thông điệp "Nụ cười đẹp - Cuộc sống vui" tiếp tục được lan tỏa rộng rãi. Đại diện ban tổ chức cho biết, không chỉ dừng lại ở một ngày hội, chương trình hướng tới mục tiêu lâu dài: khuyến khích mỗi người chủ động chăm sóc răng miệng đúng cách, từ đó xây dựng nền tảng cho sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và tự tin hơn với nụ cười mỗi ngày.

