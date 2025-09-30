'Tôi không dám phản đối hội phụ huynh kêu gọi góp 13 nghìn đồng cảm ơn giáo viên một tiết học'

Có một số phụ huynh đồng ý, nhưng cũng có một số phụ huynh không, nhưng chẳng dám phản đối.

"Ở lớp con tôi, đầu năm họp phụ huynh, hội trưởng đứng lên ý kiến rằng năm nay được học hai buổi miễn phí, nhưng 'thầy cô vất vả dạy con cái chúng ta, nên thống nhất chúng ta tự nguyện' mức giá 13 nghìn đồng mỗi tiết như mọi năm để cảm ơn. Thế là ngoài tiền lương được trả, thầy cô còn được cảm ơn thêm hơn 500 nghìn đồng mỗi tiết.

Cũng có người bảo không đồng ý sao không đứng lên ý kiến. Nhưng tôi nói thật, nếu quyền lợi của bản thân thì nhiều người sẵn sàng theo đến cùng, nhưng đây là chuyện học hành của con cái, ai dám cam kết là bản thân đấu tranh thì con cái không bị ảnh hưởng, bị tẩy chay ngầm? Vậy nên hầu hết phụ huynh đều tặc lưỡi trong ấm ức.

Lại nhớ năm cấp một của con tôi, lớp con tôi đóng quỹ lớp 4 triệu mỗi năm, mà họp phụ huynh cô phát bản cam kết tự nguyện nộp quỹ 500 nghìn đồng, tôi email ý kiến, và không có một dòng hồi âm, nên niềm tin đã đi theo cái email kia".

Độc giả Sông Đông êm đềm chia sẻ như trên, nói về sự "lệch pha" trong hội phụ huynh học sinh trong lớp học của con mình. Bình luận này được viết sau bài Hội phụ huynh chia rẽ vì đóng tiền tự nguyện trong áp lực. Ở bài viết này, tác giả cho rằng bản thân hội phụ huynh là cần thiết, nhưng cách vận hành đang lệch khỏi chức năng ban đầu.

Độc giả nickname Khoảng lặng kể: "Lớp con tôi, danh nghĩa mỗi năm chỉ đóng hai triệu đồng quỹ lớp nhưng thực tế khoảng 7-8 triệu đồng. Hai triệu đồng là khoản là cố định, khoản chênh lệch là kêu gọi đóng góp mỗi khi trường lớp có hoạt động, ai muốn thì đóng không thì thôi. Nếu trường có các hoạt động cần khoản tiền lớn đã có các vị "phụ huynh giàu" lo. Lớp chỉ toàn phụ huynh khá giả trở lên nên chẳng ai áp lực với quỹ, giáo viên lại nhiệt tình và quản lý học sinh hiệu quả".

Nằm trong những phụ huynh dám lên tiếng về vấn đề quỹ lớp của hội phụ huynh, độc giả nickname IT_kid chia sẻ: "Năm con tôi học lớp một cũng đóng 4 triệu đồng tiền quỹ, nhưng đó là tiền để con được học lớp đầy đủ cơ sở vật chất (máy lạnh, tivi, loa, máy chiếu,...) và chỉ duy nhất đóng một lần cho cả 5 năm học tiểu học. Quỹ lớp mỗi năm, phụ huynh chúng tôi đóng chưa bao giờ quá một triệu đồng một năm (dao động 500 nghìn - 900 nghìn đồng).



Năm con học lớp 2, trường thông qua hội phụ huynh kêu quyên góp để sửa chữa nhà vệ sinh, đến năm con lớp 3 tôi thấy chưa sửa chữa nên tôi đứng lên phản đối trước lớp, nhiều phụ huynh thấy vậy cũng lên tiếng ủng hộ.

Chúng tôi thông qua hội phụ huynh ý kiến với nhà trường "nếu nhà vệ sinh không được sửa chữa, sau này chúng tôi sẽ không quyên góp dù chỉ một đồng". Cuối cùng giữa học kỳ một lớp 3, con em chúng tôi đã có nhà vệ sinh mới.



Năm con học lớp 5, dù tôi là phụ huynh thường quyết liệt trong việc minh bạch quỹ lớp quỹ trường, nhưng con tôi vẫn nằm trong top 10% học sinh xuất sắc nhất và được tuyển vào trường điểm".

Để giải thích về sự "lệch pha" giữa các phụ huynh, độc giả nickname FunFacts phân tích: "Về bản chất, hội phụ huynh chỉ là một tổ chức tự lập ra để đại diện phụ huynh, họ là những tay ngang, đang làm việc không công. Mà đã không phải dân chuyên, thì những yêu cầu của bạn dù chính đáng nhưng khó đó.

Làm việc trong một tổ chức lỏng lẻo, 50 phụ huynh thì 50 ý, muốn đạt đồng thuận 100% gần như là bất khả thi. Tôi nói vậy không phải để bênh ban đại diện, có những người rất nhiệt tình, có những người tư lợi.

Nhưng các bạn phải hiểu quy luật, đây chỉ là chức danh không lương, nên đừng kỳ vọng quá nhiều, tổ chức nào muốn hoạt động tốt, đều phải có kinh phí hoạt động cả".

Trong khi đó, độc giả Phúc Lâm cho rằng: "Hội phụ huynh được đánh giá là 'cánh tay'. Nhưng 'cánh tay' thì có thể làm việc tốt, cũng có thể gây hại, đều do 'bộ não' quyết định. Vậy nguyên nhân là do 'cánh tay' hay 'bộ não'? Giải quyết 'cánh tay' liệu có mọc ra 'cánh tay' khác nguy hiểm hơn.? Sao không thay đổi 'bộ não' lành mạnh hơn?

Hữu Nghị tổng hợp