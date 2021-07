Hồi ký của Joe Biden về con trai quá cố

Tổng thống Mỹ Joe Biden thể hiện tình cảm dành cho con trai Beau Biden - qua đời năm 2015 ở tuổi 46 - trong hồi ký.

Cuốn Promise me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Perpose của ông Joe Biden xuất bản tại Mỹ năm 2017, gây tiếng vang trong dư luận và được New York Times xếp số một trong danh sách best-seller. Bản dịch với tựa đề Hứa với con, ba nhé (Nguyễn Xuân Hồng dịch) vừa được Nhà xuất bản Dân trí cho ra mắt độc giả trong nước.

Sách ghi lại những dấu ấn của năm 2015, năm quan trọng và khó khăn nhất trong cuộc đời ông Joe Biden. Khi đó, ông đã bước sang nửa cuối nhiệm kỳ thứ hai làm phó cho Tổng thống Barack Obama, trong khi con trai ông - Beau, Tổng chưởng lý bang Delaware - đang vật lộn với căn bệnh ung thư não và qua đời cuối tháng 5.

Hứa với con, ba nhé ghi lại lời dặn dò của Beau Biden với cha, khi anh thông báo mình có khối u não ác tính và không chắc chắn về cơ hội qua khỏi. Beau đã yêu cầu cha hứa rằng: "Bất kể chuyện gì xảy ra, ba cũng sẽ ổn". Bằng giọng văn sâu sắc và trực tiếp, Joe Biden khiến người đọc cảm nhận được sự cấp bách của mỗi thời khắc, trải nghiệm những ngày tháng ông cảm thấy không thể tiến bước hay những lúc ông không thể ngừng lại.

Sách đem lại cho độc giả câu chuyện truyền cảm hứng về niềm hy vọng, vượt qua thử thách và chinh phục mục tiêu. Ảnh: Tân Việt,

Cuốn sách được Joe Biden viết ở vị thế một người đàn ông của gia đình. Ít khi độc giả được đọc tâm sự của chính khách, những người quyền lực, như của ông: "Tôi phải thực hiện công việc của mình, như một người chồng, người cha, người ông. Tôi phải gánh vác phần mình để giúp Hallie (con dâu ông) chăm sóc bọn trẻ, Natalie và Hunter. Tôi phải hiện diện vì Jill, Hunt và Ashley. Nhưng gia đình không phải là điều chính yếu... Beau lo lắng rằng tôi sẽ rút lui khỏi những nghĩa vụ đối với thế giới rộng lớn hơn. Nó bắt tôi hứa vẫn tham gia vào cuộc sống phục vụ công chúng của đất nước và thế giới". Joe Biden đã giữ lời. Năm 2020, ông chiến thắng trong cuộc đua gay cấn với ứng viên Donald Trump để trở thành Tổng thống thứ 47, cũng là tổng thống đắc cử lớn tuổi nhất của Mỹ.

Joe Biden cho biết những lúc tồi tệ nhất, ông vẫn có thể đứng vững nhờ sự gắn kết với gia đình, đức tin và sự gắn bó với nhân vật quyền lực số một nước Mỹ khi đó - Barack Obama.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden. Ảnh: Reuters.

Hứa với con, ba nhé là câu chuyện về cách gia đình và bạn bè nâng đỡ chúng ta, cách niềm hy vọng, mục đích và hành động có thể dẫn lối con người vượt qua đau thương, mất mát cá nhân để tiến tới tương lai. Trang USA Today nhận định: "Cuốn sách là một chuỗi chủ đề về cuộc chiến đấu với bệnh ung thư, cân nhắc tham vọng và xử lý những khủng hoảng trong chính sách đối ngoại đan xen với nhau... Đây là câu chuyện về quãng thời gian dữ dội được thể hiện một cách sinh động và phong phú, nhưng những trích dẫn từ cuốn nhật ký của Biden lại tiết lộ nỗi đau đớn tột cùng của ông".

Tiên Long