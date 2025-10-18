Hoàng tử Andrew từ bỏ tước hiệu hoàng gia Anh

Hoàng tử Andrew tuyên bố từ bỏ các tước hiệu của hoàng gia Anh, khi ông ngày càng bị cuốn vào bê bối liên quan tỷ phú ấu dâm Epstein.

"Tôi sẽ không sử dụng tước hiệu hay các danh dự đã được ban nữa. Tôi đã quyết định đặt nghĩa vụ với gia đình và đất nước lên trên hết", Hoàng tử Andrew, 65 tuổi, thông báo ngày 17/10.

Ông cho biết những cáo buộc nhằm vào bản thân đang ảnh hưởng xấu đến công việc của anh trai là Vua Charles III, cũng như của hoàng gia Anh nói chung. Ông ra quyết định sau khi thảo luận với các thành viên hoàng gia cấp cao. Nguồn tin từ hoàng gia Anh tiết lộ Vua Charles III "hài lòng với lựa chọn này".

Quyết định của Hoàng tử Andrew đồng nghĩa ông sẽ không còn giữ tước hiệu Công tước xứ York mà Nữ hoàng Elizabeth II ban cho. Vợ cũ của ông, bà Sarah Ferguson, cũng không được sử dụng tước hiệu Nữ công tước xứ York.

Andrew vẫn giữ tước vị hoàng tử và tiếp tục sống tại Royal Lodge, dinh thự lớn trong khuôn viên Lâu đài Windsor ở phía tây thủ đô London.

Hoàng tử Andrew tại London ngày 16/9. Ảnh: AFP

Andrew là con thứ ba của Nữ hoàng Elizabeth II. Ông kết hôn với bà Ferguson năm 1986, ly hôn sau 10 năm. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, là chuẩn đô đốc trong hải quân Anh.

Andrew hồi năm 2019 bị yêu cầu dừng thực hiện nhiệm vụ hoàng gia, khi ông vấp phải phản ứng dữ dội do tình bạn với tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein.

Virginia Giuffre, một nạn nhân của Epstein, năm 2015 nói rằng cô bị ép phải quan hệ tình dục với Andrew vào năm 2001, khi mới 17 tuổi. Andrew phủ nhận cáo buộc và nói chưa bao giờ gặp Giuffre. Andrew bị tước quân hàm, danh xưng hoàng gia năm 2022 và dàn xếp vụ kiện với Giuffre trong cùng năm.

Giuffre qua đời hồi tháng 4, nhưng cuốn hồi ký của cô được xuất bản tuần trước tiếp tục khiến Hoàng tử Andrew trở thành tâm điểm. Trong sách, Giuffre cho rằng Andrew tin ông có "đặc quyền bẩm sinh" là được quan hệ tình dục với cô.

"Chuyện này rõ ràng chưa thể khép lại. Tôi nghĩ hoàng gia đã quyết định, và Hoàng tử Andrew cũng đồng tình, rằng cần phải có sự tách biệt rõ ràng hơn nữa. Ông ấy muốn thể hiện rằng mình đang chủ động và cố gắng giành lại phần nào phẩm giá", Robert Hardman, nhà viết tiểu sử hoàng gia Anh, nói.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)