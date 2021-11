Hối hận vì rút BHXH một lần

Cầm khoản tiền BHXH một lần của chồng, chị An bất an về tương lai khi không còn lương hưu, trợ cấp thất nghiệp... chị thấy may mắn vì chưa lỡ rút BHXH của chính mình.