Hối hận sau 'dao kéo' vòng một

Hà NộiChi trăm triệu đồng để "dao kéo" nâng cấp vòng một, song do thực hiện ở cơ sở không uy tín hoặc bác sĩ tư vấn dễ dãi, nhiều chị em gặp biến chứng, dẫn đến hối hận.

Sau sinh, người phụ nữ 42 tuổi, ở Hoài Đức, thấy ngực chảy xệ, da nhăn nhúm, đến một spa để cải thiện vòng một. Nhân viên tư vấn tiêm 100 ml filler vào mỗi bên ngực, giá 50 triệu đồng, có thể "đẹp ngay", không cần phẫu thuật.

Filler - các chất làm đầy dùng phổ biến trong phẫu thuật thẩm mỹ, được tiêm trực tiếp vào sống mũi hay vùng mặt, các vùng giảm thể tích (teo, lõm, mất mô...) do lão hóa hoặc bệnh lý. Thông thường, tiêm filler có thể tự tan theo cơ chế đào thải tự nhiên của cơ thể. Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo không được tiêm filler vào ngực bởi dễ dẫn đến các tổn thương tuyến vú.

Khi tiêm xong, bệnh nhân bị đau đớn, sau đó ngực ngày càng sưng to. Hối hận vì nghe theo quảng cáo trên mạng, chị đến bệnh viện khám. Bác sĩ Nguyễn Minh Nghĩa, phụ trách chuyên môn Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, giảng viên Đại học Y Hà Nội, cho biết kết quả siêu âm ghi nhận tổ chức tuyến vú có nhiều ổ viêm. Đây là các chất silicone không khu trú tại một vị trí mà lan tỏa vào các tổ chức mô, cơ quan, gây biến chứng nguy hiểm. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có nhiễm trùng, tắc mạch hoại tử, lâu dần phá hủy thành ngực.

Bác sĩ nạo hút silicone lỏng kèm rất nhiều dịch viêm, chăm sóc liền thương sau đó bóc bỏ bao xơ và tạo hình lại tuyến vú cho bệnh nhân.

Trường hợp khác là nữ 38 tuổi, tuyến ngực nhão, chảy xệ, da rạn, nhăn nheo. Mong muốn vòng một được tròn đầy như đôi mươi, chị đến một cơ sở làm đẹp và tư vấn đặt túi ngực, chi phí khoảng 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi độn, bệnh nhân bị căng tức bầu vú kèm theo những cơn đau âm ỉ, hai bên ngực cũng không tròn đều gây mất thẩm mỹ, khó mặc quần áo, ảnh hưởng sinh hoạt và tâm lý. Hối hận, bệnh nhân mới đến viện kiểm tra.

Bác sĩ phát hiện túi độn ngực bị đặt sai vị trí, kích thước quá lớn gây áp lực lên da và các cơ vùng ngực. Bệnh nhân được đó bác sĩ tư vấn thay túi ngực nhỏ hơn kết hợp với treo tuyến vú sa trễ tương ứng với tình trạng chảy xệ, tránh nâng quá đà gây biến chứng.

Bác sĩ xử trí biến chứng một ca tai biến làm đẹp. Ảnh: Bác sĩ Hải cung cấp

Các chuyên gia nhìn nhận nâng ngực giúp cải thiện vòng một căng tròn, cân đối, tạo đường cong quyến rũ, mang lại lợi ích thẩm mỹ và tâm lý tự tin. Tuy nhiên, không ít người hối hận do phải đối mặt với những biến chứng thẩm mỹ khi thực hiện ở những cơ sở không uy tín.

Tiến sĩ, bác sĩ Tống Hải, Phó giám đốc trung tâm thẩm mỹ viện, chủ nhiệm khoa Vi phẫu và tái tạo Viện Bỏng quốc gia, cho biết có nhiều các phương pháp can thiệp nâng cấp vòng một, điển hình là nâng ngực bằng túi độn hoặc bằng mỡ tự thân.

Với phương pháp nâng ngực bằng túi độn, bệnh nhân được sử dụng loại túi silicon gel, bên trong là gel định hình, rất an toàn cho cơ thể, kể cả khi vỡ túi cũng không gây chảy gel và biến dạng ngực.

Ưu điểm của phương pháp là kết quả đẹp ngay sau đặt túi, có thể điều chỉnh kích thước to nhỏ, nhô cao, thấp linh hoạt, độ bền ổn định cao trên 15 năm, hồi phục nhanh và tương đối an toàn. Nhược điểm là nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng, co thắt bao xơ cứng quanh túi ngực, biến chứng thẩm mỹ như không cân đối, lệch, nếu thực hiện ở những nơi thiếu chuyên môn.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp dù thực hiện ở những cơ sở y tế uy tín, song không được tư vấn kỹ lưỡng, dẫn đến thất vọng, gây mệt mỏi, mất niềm tin. Đơn cử, nâng ngực bị thông khe là một trong những biến chứng xảy ra khá phổ biến. Đây là tình trạng khi một hoặc cả hai túi độn được đặt quá gần nhau và mô ngăn cách chúng bị kéo căng hoặc hợp nhất. Vùng da xương ức bị kéo ra khỏi màn xương, làm cho ngực nối với nhau ở đường giữa. Nguyên nhân phổ biến nhất gây biến chứng ngực thông khe là chọn sai túi ngực, túi ngực kích thước quá lớn so với cấu trúc giải phẫu của cơ thể. Để chữa lành biến chứng này, phụ nữ phải trải qua thêm một lần đại phẫu, gây nhiều đau đớn, thậm chí rủi ro.

Bác sĩ cũng lưu ý với trường hợp hối hận muốn tháo túi ngực hoặc chỉnh sửa, không nên đến cơ sở kém uy tín, dễ để lại nguy cơ, biến chứng như sốc thuốc, ngộ độc thuốc tê, chảy máu, nhiễm trùng hoặc nguy cơ về thẩm mỹ như ngực không cần đối, da nhăn nheo, chảy xệ; sẹo xấu (sẹo lồi, phì đại....).

Phẫu thuật nâng ngực là đại phẫu phải thực hiện tại bệnh viện với chuyên gia giàu kinh nghiệm. Vì vậy khi có nhu cầu làm đẹp, mọi người cần đến cơ sở y tế uy tín để được tư vấn chọn lựa phương pháp hiệu quả, an toàn. Hiện có công nghệ mô phỏng 3D giúp bệnh nhân nhìn thấy tương đối chính xác vấn đề vòng một khi thăm khám, từ đó có thêm hình dung để đưa ra quyết định hiệu quả.

Thúy Quỳnh