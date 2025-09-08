Hội đồng Tư vấn chính sách: Mục tiêu tăng trưởng hai con số là 'phù hợp'

Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng đánh giá mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% năm nay và hai con số giai đoạn 2026-2030 là phù hợp.

Nhận định trên được Hội đồng Tư vấn chính sách nêu trong cuộc họp với Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 7/9. Gồm 13 thành viên là các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp, Hội đồng chuyên nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng trong điều hành về phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Hội đồng, so với một số nền kinh tế trong giai đoạn phát triển thần kỳ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đại lục, Đài Loan, mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm 2025 và hai con số giai đoạn 2026-2030 là phù hợp.

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng (đứng) và PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tại cuộc họp chiều 7/9. Ảnh: VGP

Riêng năm nay, Hội đồng đánh giá kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Trong đó, tăng trưởng tín dụng phù hợp với tốc độ tăng trưởng, dòng vốn nhìn chung tập trung vào sản xuất kinh doanh, tỷ lệ nợ công/GDP trong ngưỡng an toàn.

Đặc biệt, các động lực tăng trưởng mới nhờ cải cách thể chế, chống lãng phí, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng chi cho nghiên cứu - phát triển, chuyển đổi xanh - số, đột phá khoa học công nghệ giúp GDP có thể tăng thêm 1-1,5 điểm %.

Tuy nhiên, Hội đồng Tư vấn chính sách lưu ý một số lĩnh vực như tỷ giá, giá vàng, chứng khoán, bất động sản đòi hỏi quan tâm lớn hơn. Do đó, Chính phủ cần kiên định mục tiêu tăng trưởng đi đôi với kiểm soát rủi ro, lưu tâm chất lượng tăng trưởng, ổn định vĩ mô.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhận định mục tiêu GDP 8,3 - 8,5% năm nay và 2 con số giai đoạn tới là nhiệm vụ nặng nề nhưng không thể không làm. Vì vậy, cần mở rộng chính sách tài khóa, điều hành tiền tệ linh hoạt, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công. Đồng thời, tập trung xử lý dự án tồn đọng, xây dựng chính sách thuế phù hợp.

Trước thách thức thuế quan từ Mỹ, Thủ tướng nhất trí cần đa dạng hóa thị trường, cơ cấu lại xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng xanh, số hóa, tuần hoàn. Đồng thời, thúc đẩy sản xuất trong nước, giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu.

Liên quan vấn đề tỷ giá, Thủ tướng nhấn mạnh cần giữ ổn định lãi suất, tăng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. Với quản lý thị trường vàng, Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tăng cung để cân bằng cung cầu nhưng không để lợi dụng chính sách. Đồng thời, ngăn chặn đầu cơ, buôn lậu.

Đánh giá cao các ý kiến của Hội đồng về bất động sản, Thủ tướng nhận định đây là một động lực tăng trưởng, nhưng hiện chưa như kỳ vọng. Để thị trường này phát triển bền vững, cần tiếp tục có giải pháp tổng thể về cung cầu, tài khóa, đất đai; đồng thời xử lý vấn đề liên quan đến pháp lý, tiếp tục xây dựng các chính sách ưu đãi, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung ứng nhà ở xã hội.

Dỹ Tùng