Hội đồng Bảo an vẫn bất nhất về Myanmar

Hội đồng Bảo an LHQ chưa thống nhất được tuyên bố chung về tình hình ở Myanmar, song sẽ tiếp tục đàm phán.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 9/3 chưa thống nhất để đưa ra tuyên bố chung gồm các nội dung lên án đảo chính ở Myanmar, kêu gọi quân đội nước này kiềm chế và đe dọa sẽ xem xét "các biện pháp tiếp theo".

Trung Quốc, Nga và một số quốc gia thành viên đã đề xuất sửa đổi dự thảo tuyên bố chung của Anh, đề nghị không đề cập tới đảo chính và không đe dọa áp đặt biện pháp mạnh tay với Myanmar.

Tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an LHQ cần có sự đồng thuận của 15 quốc gia thành viên. Các nhà ngoại giao cho biết cuộc đàm phán để đưa ra tuyên bố chung về tình hình Myanmar sẽ tiếp tục diễn ra.

Người biểu tình Myanmar tháo chạy khi lực lượng an ninh dùng hơi cay và lựu đạn khói ở Naypyitaw hôm 8/3. Ảnh: Reuters.

"Mỗi nước thành viên đều có vai trò cá nhân và tập thể. Chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm tiếng nói và hành động mạnh mẽ từ Hội đồng Bảo an", phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết hôm 9/3.

Hội đồng Bảo an tháng trước ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về tình trạng khẩn cấp do quân đội Myanmar áp đặt và kêu gọi trả tự do cho các lãnh đạo chính phủ dân sự. Tuy nhiên, cơ quan này chưa thể ra tuyên bố lên án đảo chính do vấp phải sự phản đối từ Nga và Trung Quốc.

Một nhóm vận động cho biết hơn 60 người đã thiệt mạng và khoảng 1.800 người bị bắt, gồm hàng chục nhà báo, sau khi nổ ra các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự ở Myanmar.

Trước áp lực quốc tế ngày một tăng, chính quyền quân sự Myanmar được cho là đã trả hai triệu USD để thuê chuyên gia vận động hành lang Canada "hỗ trợ giải thích tình hinh" nước này với Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)