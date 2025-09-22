Hội đồng Bảo an họp khẩn vì 'tiêm kích Nga xâm phạm không phận Estonia'

Hội đồng Bảo an sẽ họp khẩn theo đề nghị của Estonia để thảo luận về vụ tiêm kích MiG-31 Nga bay qua không phận nước này.

Bộ Ngoại giao Estonia ngày 21/9 thông báo đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ tiêm kích MiG-31 Nga "xâm phạm không phận" nước này trong 12 phút. Theo giới chức Estonia, Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận về những gì mà nước này cho là "hành động vi phạm không phận NATO và luật pháp quốc tế của Nga".

Stephane Dujarric, phát ngôn viên Tổng thư ký LHQ, cho biết cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an sẽ diễn ra lúc 10h (21h giờ Hà Nội) hôm nay. Ukraine cũng đề nghị tham dự cuộc họp để trình bày quan điểm.

Tiêm kích MiG-31 Nga bay qua Biển Baltic ngày 19/9. Ảnh: Không quân Thụy Điển

Margus Tsahkna, Ngoại trưởng Estonia, cho biết vụ "tiêm kích MiG-31 xâm phạm không phận" do Nga, một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, thực hiện, do đó phải được chính cơ quan này giải quyết.

Estonia cho biết ba tiêm kích MiG-31 của Nga bay vào không phận nước này vào ngày 19/9 tại khu vực đảo Vaindloo thuộc Vịnh Phần Lan, cách thủ đô Tallinn khoảng 100 km. Theo quân đội Estonia, các tiêm kích Nga không khai báo lộ trình bay, tắt bộ phát đáp và không liên lạc với trạm kiểm soát không lưu.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó bác bỏ thông tin tiêm kích MiG-31 bay vào không phận Estonia, khẳng định biên đội không đi chệch lộ trình qua vùng trời quốc tế trên Biển Baltic khi bay chuyển sân từ Karelia đến Kaliningrad.

Vị trí đảo Vaindloo. Đồ họa: Sun

Estonia ngày 20/9 thông báo đề nghị tham vấn theo Điều 4 của Hiến chương NATO. Điều khoản này quy định các nước thành viên NATO có quyền yêu cầu tham vấn chung khi "toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của bất kỳ bên nào bị đe dọa", mà không cần phải kích hoạt phản ứng quân sự.

Máy bay và UAV Nga gần đây nhiều lần bị cáo buộc tiến vào không phận các quốc gia thành viên NATO ở phía đông, trong đó có Ba Lan, Romania và Estonia, trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva với các nước châu Âu trở nên căng thẳng vì chiến sự Ukraine.

Quân đội Thụy Điển và Đức ngày 21/9 thông báo điều tiêm kích JAS 39 Gripen và Eurofighter Typhoon ra Biển Baltic để theo dõi trinh sát cơ Il-20 của Nga. Theo họ, trinh sát cơ Il-20 bay qua vùng trời quốc tế, song không bật liên lạc vô tuyến và Nga không thông báo trước kế hoạch bay.

