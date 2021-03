Hội An nhắc nhở du khách mặc hở hang

Thành phố giao nhân viên nhắc nhở du khách mặc trang phục lịch sự khi vào phố cổ, sau sự việc cô gái không mặc nội y ở Chùa Cầu.

Ngày 15/3, ông Tống Quốc Hưng, trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An cho biết, thành phố sẽ đặt may các trang phục trang nghiêm, đặt tại các di tích tín ngưỡng. Nếu du khách không mặc quần áo phù hợp có thể thay những trang phục này, trước khi vào trong. Ngoài ra, thành phố giao nhân viên kiểm soát vé nhắc nhở du khách không ăn mặc hở hang khi vào thăm phố cổ.

Hình ảnh được đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 15/2, về một cô gái mặc áo mỏng nhưng không mặc nội y trước Chùa Cầu. Ảnh: Facebook nhân vật.

Ông Hưng cho biết, thành phố đã áp dụng quy định du khách ăn mặc lịch sự trong nhiều năm qua, đặc biệt sau sự việc một cô gái bán khỏa thân, tạo dáng chụp ảnh tại nhà cổ ở Hội An năm 2019. Ngoài các nhân viên kiểm soát vé thì các chủ di tích cũng có trách nhiệm nhắc nhở du khách thực hiện. Kế hoạch đặt may trang phục tại các điểm di tích cũng đã có kế hoạch từ đầu năm 2020, tuy nhiên chưa thực hiện được do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sự việc cô gái chụp ảnh với trang phục mỏng, không mặc nội y tại chùa Cầu, sau đó đăng tải trên mạng xã hội Facebook diễn ra vào ngày 15/2/2021 (mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu). Đây là thời điểm thành phố chưa bán vé tham quan trở lại để phòng chống dịch. Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người bình luận lên án và phản đối việc ăn mặc không phù hợp khi thăm quan phố cổ Hội An, đặc biệt là di tích Chùa Cầu.

Ngay sau khi nắm thông tin và xác minh đối tượng, phòng VHTT thành phố đã gửi văn bản yêu cầu người này gỡ những hình ảnh phản cảm liên quan đến Hội An. Ngoài ra, đơn vị cũng có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam để có biện pháp răn đe, xử lý phù hợp.

"Những hình ảnh phản cảm như vậy không phù hợp với Hội An, một Di sản Văn hóa thế giới, mà chính quyền thành phố cùng người dân trân trọng, giữ gìn. Tuy nhiên hiện nay pháp luật chưa quy định xử phạt phụ nữ có mặc y phục nhưng không mặc nội y. Vì vậy cơ quan chức năng hiện vẫn chưa phản hồi về trường hợp này", ông Hưng nói.

Lan Hương