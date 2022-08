Hội An góp mặt trong tour cao cấp vòng quanh thế giới

Một công ty du lịch Mỹ vừa công bố tour cao cấp vòng quanh thế giới, có ghé Đà Nẵng và Hội An, với giá 147.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng) một người.

TCS World Travel, công ty chuyên cung cấp các tour du lịch sang trọng khắp thế giới, vừa ra mắt nhiều hành trình mới, khởi hành trong năm 2023. Hai trong chín hành trình này có điểm dừng chân tại Việt Nam, và đều là một trong những tour có giá thuộc top đắt nhất.

Chín tour do TCS World Travel tổ chức, có giá thấp nhất là 49.950 USD, đắt nhất là 149.000 USD một người. Ảnh: TCS World Travel

Tour Đánh golf vòng quanh thế giới, ghé Hội An - Đà Nẵng, có giá 147.000 USD một người, khởi hành từ Mỹ. Du khách tham gia sẽ được ghé thăm các sân golf tốt nhất thế giới tại Mỹ, Australia, Malaysia, Việt Nam, Oman, Rwanda và Morocco. Ngoài ra, du khách còn được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm địa phương, tham quan các địa điểm nổi tiếng.

Tour thứ hai là Khám phá châu Á và Trung Đông cổ kính, có giá 140.000 USD một người, dừng chân tại Hội An, khởi hành từ Anh. Các quốc gia khác du khách sẽ dừng chân trong chuyến đi này là Ai Cập, Israel, Uzbekistan, Thái Lan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Oman. Cả hai tour dừng ở Việt Nam đều nghỉ dưỡng tại resort 5 sao Four Seasons Resort The Nam Hai.

Mỗi hành trình, du khách sẽ di chuyển bằng máy bay tư nhân, gồm A321 neo (chứa tối đa 52 hành khách) hoặc Boeing 757 (48 khách). Hai máy bay đều được thiết kế lại để du khách có chỗ ngồi thoải mái. Ghế da được đặt riêng, nhà vệ sinh rộng rãi với gương soi lớn. Tổ bay có 18 người, gồm một đầu bếp và một bác sĩ. Các hành trình còn lại có giá từ 49.950 USD đến 149.00 USD một người.

Anh Minh (Theo Travel + Leisure)