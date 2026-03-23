Học viên phải xem video tai nạn trước khi thi bằng lái

Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ tổ chức cho học viên xem video tai nạn giao thông trước khi sát hạch nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông, cho biết đơn vị đang nghiên cứu, sửa đổi Thông tư 12/2025 của Bộ Công an về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và dự kiến sẽ bổ sung nội dung trên vào thông tư sửa đổi.

Theo Cục, những video về các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng sẽ là một biện pháp giúp người học nhận thức rõ hơn về hậu quả, từ đó nâng cao ý thức chấp hành luật và cẩn trọng khi tham gia giao thông. Hiện chưa có thời gian cụ thể thông tư sửa đổi ra đời.

Học viên học lái xe tại một trung tâm đào tạo ở Hà Nội. Ảnh: Lộc Chung

Với sự nở rộ của camera an ninh, giám sát đường phố và đặc biệt là camera hành trình, lượng video về các vụ tai nạn luôn khá lớn, được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội hoặc gửi về cơ quan chức năng thông qua cổng kết nối trên các app quản lý như VNeID hay VNeTraffic. CSGT có thể sử dụng nguồn video này để đưa vào nội dung trong quá trình luyện thi, sát hạch.

Video cũng là một hình thức phổ biến ở Nhật Bản. Tại đây, các trường dạy lái cho học viên xem video được quay dựng về các tình huống có thể dẫn tới tai nạn, từ đó người học sẽ có góc nhìn thực tế, hiệu quả hơn so với sử dụng video mô phỏng bằng 3D.

Xem video tai nạn trước khi sát hạch là một nội dung mà Cục CSGT lên kế hoạch bổ sung để đảm bảo người được cấp giấy phép không chỉ có kỹ năng mà còn có ý thức, trách nhiệm khi điều khiển phương tiện.

Cục cho rằng nội dung đào tạo và sát hạch lái xe hiện nay chưa đồng bộ với thực tế. Cụ thể, phần thi đường trường hiện nay có quãng đường ngắn, chỉ đủ để thực hiện một số thao tác cơ bản như bật tín hiệu, tăng hoặc giảm tốc, nên chưa phản ánh đầy đủ các tình huống giao thông thực tế. Ngoài ra, việc sát hạch hiện vẫn thiên về kỹ thuật điều khiển phương tiện, chưa chú trọng đúng mức đến kỹ năng xử lý tình huống và yếu tố ý thức của người lái.

Từ ngày 1/3/2025, CSGT toàn quốc bắt đầu tiếp nhận các nhiệm vụ tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe ôtô; đổi, cấp lại bằng lái; cấp giấy phép lái xe quốc tế... từ Cục Đường bộ, Bộ Giao thông vận tải cũ (hiện là Bộ Xây dựng).

Phạm Hải