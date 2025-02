Học viện Kỹ thuật Mật mã thêm 2 tổ hợp xét tuyển

Ngoài hai tổ hợp truyền thống là A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh), Học viện Kỹ thuật Mật mã dùng thêm hai tổ hợp có Tin học để tuyển sinh năm 2025.

Ngày 25/2, trường cho biết hai tổ hợp mới là Toán, Tiếng Anh, Tin học và Toán, Vật lý, Tin học, nhằm phù hợp với lứa học sinh học chương trình phổ thông 2018.

Học viện Kỹ thuật Mật mã (KMA) vẫn tuyển sinh ba ngành An toàn thông tin, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật Điện tử, Viễn thông. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh ngành An toàn thông tin nhiều nhất - 240, nhưng giảm 40 so với năm ngoái. Mỗi ngành còn lại tuyển 140 sinh viên.

Tại cơ sở TP HCM, Học viện Kỹ thuật Mật mã chỉ tuyển 80 sinh viên cho ngành An toàn thông tin, cấp bằng cử nhân. Tổng chỉ tiêu năm nay là 600.

Ngoài xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải nhì thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên (với môn Toán, Tin, Lý, Khoa học Kỹ thuật), Học viện Kỹ thuật Mật mã chỉ xét duy nhất bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh sẽ được cộng 1-2 điểm ưu tiên nếu có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên. Mức điểm cộng này giảm 0,5 điểm so với năm ngoái.

Điểm cộng Chứng chỉ 1 IELTS 5.5-6.0, TOEIC 650-749, TOEFL iBT 65-79 1,5 IELTS 6.5-7.0, TOEIC 750-849, TOEFL iBT 80-94 2 IELTS 7.5, TOEIC 850, TOEFL iBT 95 trở lên

Học phí năm học 2025-2026 của Học viện Kỹ thuật Mật mã là 525.000 đồng một tín chỉ, tăng hơn 100.000 đồng so với hiện tại.

Điểm chuẩn năm 2024 của trường từ 24,85 đến 26,1 điểm. Ngành Công nghệ thông tin ở Hà Nội lấy cao nhất, còn An toàn thông tin ở phân hiệu TP HCM thấp nhất.

Học sinh trường THPT chuyên Thái Bình dự ngày hội tư vấn tuyển sinh của Học viện Kỹ thuật Mật mã, tháng 4/2024. Ảnh: KMA

Thanh Hằng