Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giảm 23 đầu mối

Hà NộiHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sau sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm từ 54 đầu mối xuống còn 31, theo quyết định của Bộ Chính trị.

Sáng 31/12, Học viện tổ chức hội nghị công bố và triển khai quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp.

Cụ thể, Học viện hiện có 9 đơn vị chức năng, bao gồm các vụ như Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Ban Thanh tra, Văn phòng Học viện, cùng với Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số.

16 viện nghiên cứu, giảng dạy và thông tin, xuất bản gồm: Viện Triết học; Viện Kinh tế chính trị học; Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; Viện Lịch sử Đảng; Viện Xây dựng Đảng; Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường; Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế; Viện Nhà nước và Pháp luật; Viện Quyền con người; Viện Văn hóa và phát triển; Viện Lãnh đạo học và Hành chính công; Viện Dân tộc và Tôn giáo; Viện Thông tin khoa học; Tạp chí Lý luận chính trị; Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

Học viện cũng quản lý 6 học viện trực thuộc, gồm Học viện Chính trị khu vực I tại Hà Nội, khu vực II tại TP HCM, khu vực III tại Đà Nẵng, khu vực IV tại Cần Thơ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại Hà Nội, và Học viện Hành chính và Quản trị công với trụ sở chính tại Hà Nội cùng hai phân hiệu tại TP HCM và Quảng Nam.

Đây là tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sau khi đã tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương; Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; sáp nhập Học viện Hành chính quốc gia.

GS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Học viện có giám đốc do Bộ Chính trị phân công và không quá 5 Phó giám đốc do Ban Bí thư xem xét quyết định. Ban lãnh đạo Hội đồng Lý luận trung ương có Chủ tịch là Giám đốc Học viện hoặc cán bộ phụ trách công tác lý luận của Đảng do Bộ Chính trị phân công và không quá 5 Phó Chủ tịch do Ban Bí thư xem xét, quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng.

Theo GS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, quyết định của Bộ Chính trị đã thể hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và nâng tầm vị thế, quy mô của Học viện. Ông đề nghị các đơn vị thuộc Học viện, các cơ quan chuyển chức năng, nhiệm vụ hoặc sáp nhập về Học viện trong quá trình sắp xếp không được để ngưng trệ công việc, làm tốt công tác chính trị tư tưởng và sắp xếp bộ máy ổn định.

Với sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học sâu rộng, Học viện Chính trị quốc gia là trung tâm quốc gia trong việc cung cấp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Học viện cũng tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu như lý luận chính trị, khoa học quản lý, nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần đưa ra những giải pháp khoa học cho các vấn đề thực tiễn của đất nước.

Viết Tuân