Học viện An ninh nhân dân công bố chỉ tiêu tuyển sinh

Năm 2024, Học viện An ninh nhân dân tuyển 410 sinh viên, tăng nhẹ 20 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Học viện An ninh nhân dân ngày 28/2 cho biết chỉ tiêu đào tạo được phân theo địa bàn và giới tính, cụ thể như sau:

Khu vực Tổng chỉ tiêu Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh: 290 chỉ tiêu (Nam: 261; Nữ: 29) Vùng 1 110 (Nam: 99; Nữ: 11) Vùng 2 105 (Nam: 95; Nữ: 10) Vùng 3 60 (Nam: 54; Nữ: 6) Vùng 8 15 (Nam: 13; Nữ: 2) Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: 120 chỉ tiêu (Nam: 108; Nữ: 12; có 20/120 chỉ tiêu gửi đào tạo nước ngoài ngành Công nghệ thông tin) Phía Bắc 60 (Nam: 54; Nữ: 6) Phía Nam 60 (Nam: 54; Nữ: 6)

Trong đó, vùng 1 là 10 tỉnh miền núi phía Bắc, gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Vùng 2 là các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ (15 tỉnh, thành phố), gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Nhóm 6 tỉnh Bắc Trung Bộ được xếp vào vùng 3: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Vùng 8 phía Bắc là chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, đóng quân từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra của các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02. Ngoài ra, Học viện An ninh nhân dân tuyển 100 sinh viên cho chương trình hợp tác ngoài ngành, trong đó có 50 sinh viên ngành Y khoa, đào tạo tại Học viện Quân y của Bộ Quốc phòng (45 nam và 5 nữ); 50 nam sinh ngành Công nghệ thông tin hợp tác đào tạo với trường Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngoài Học viện An ninh, Đại học Phòng cháy chữa cháy năm nay cũng tăng chỉ tiêu, từ 100 lên thành 140, trong đó, một nửa tuyển thí sinh phía Bắc và một nửa phía Nam. Mỗi khu vực lấy 63 nam và 7 nữ. Về chỉ tiêu hệ dân sự, nhà trường sẽ thông báo sau.

Học viện Chính trị Công an nhân dân cho biết tuyển 100 sinh viên, bằng mức hai năm qua. Trường này cũng lấy một nửa thí sinh phía Nam và một nửa phía Bắc. Số nữ được tuyển sẽ chiếm 10% chỉ tiêu.

Như vậy đến nay, có 4 trường công an đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh. Trước đó, Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo tuyển 530 sinh viên (447 nam và 53 nữ cho nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát).

Học viên Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, hôm 3/7/2023. Ảnh: Dương Tâm

Các trường đều chưa thông tin về phương thức tuyển sinh. Năm ngoái, khối 8 trường công an sử dụng ba phương thức gồm tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an; xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.

Điểm chuẩn các trường công an năm ngoái dao động 14,01-24,94. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước của Học viện Chính trị Công an Nhân dân có điểm chuẩn cao nhất. Thí sinh nữ phía Bắc xét tuyển vào ngành này phải đạt 24,94 điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển của Bộ công an như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Dương Tâm