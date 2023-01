Học trò gặp rắc rối vì loan tin giả trên mạng

Trong hai năm qua, tính đến tháng 11/2022, cơ quan công an đã khởi tố 63 vụ với 68 bị can vì tung tin sai sự thật trên các trang mạng, xử phạt hành chính 455 người và làm việc với khoảng 1.500 người. Tổng số tiền phạt thu về hơn 6 tỷ đồng, theo số liệu của cơ quan công an.