Giỏi chuyên môn nhưng không được lên sếp vì kém tiếng Anh

Một số người quen của tôi phàn nàn vì sao họ làm việc chăm chỉ, giỏi chuyên môn nhưng mãi không được cất nhắc lên vị trí quản lý.

Một trưởng phòng phải báo cáo trực tiếp cho giám đốc người nước ngoài, một giám đốc chi nhánh phải trao đổi thường xuyên với hội sở toàn cầu. Không giỏi tiếng Anh nên họ khó lòng đảm nhận những vị trí ấy, bất kể năng lực chuyên môn ra sao.

Ở nhiều công ty lớn, kỹ năng tiếng Anh không chỉ giúp bạn hoàn thành công việc hiện tại, mà còn là chìa khóa để mở ra cơ hội thăng tiến lâu dài.

Khi theo dõi các tin tuyển dụng hiện nay, đặc biệt từ những tập đoàn đa quốc gia hay các công ty lớn tại Việt Nam, tôi nhận thấy một điểm chung: tiếng Anh luôn là tiêu chí quan trọng, đôi khi còn được đặt lên hàng đầu.

Điều này khiến không ít ứng viên trẻ, thậm chí cả những người có kinh nghiệm, cảm thấy áp lực. Có người cho rằng đây là "rào cản" gây khó dễ cho lao động trong nước. Nhưng từ góc nhìn của một người từng làm việc trong môi trường doanh nghiệp quốc tế, tôi cho rằng yêu cầu giỏi tiếng Anh hoàn toàn hợp lý và cần thiết.

Trong bối cảnh hội nhập, hầu hết các hợp đồng, báo cáo tài chính, tài liệu kỹ thuật hay email công việc đều được viết bằng tiếng Anh. Các cuộc họp trực tuyến kết nối giữa nhiều quốc gia cũng chủ yếu sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chung. Nếu nhân viên không thành thạo, công ty sẽ tốn thêm chi phí thuê phiên dịch, đồng thời giảm hiệu quả truyền đạt thông tin.

Một tập đoàn lớn không thể chấp nhận việc thông tin bị sai lệch chỉ vì rào cản ngôn ngữ. Họ cần những người có thể giao tiếp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác. Vì vậy, ứng viên giỏi tiếng Anh luôn có lợi thế vượt trội khi ứng tuyển.

Trong thời đại bùng nổ công nghệ, kiến thức mới, xu hướng mới đều được cập nhật trước tiên bằng tiếng Anh. Các tài liệu nghiên cứu, sách chuyên ngành, khóa học trực tuyến chất lượng cao phần lớn chưa kịp dịch sang tiếng Việt. Ứng viên biết tiếng Anh sẽ có khả năng học hỏi nhanh hơn, cập nhật xu hướng nhanh hơn và áp dụng hiệu quả vào công việc.

Ngược lại, nếu không giỏi tiếng Anh, bạn sẽ bị giới hạn trong "vòng an toàn" của những tài liệu tiếng Việt vốn ít ỏi và chậm cập nhật. Điều này vô hình trung khiến bạn trở nên tụt hậu trong môi trường cạnh tranh gay gắt.

Một công ty lớn thường không chỉ đòi hỏi nhân viên "làm đúng" mà còn phải "làm chủ" công việc. Họ khuyến khích nhân viên chủ động tìm kiếm giải pháp, đề xuất ý tưởng. Nhưng muốn làm được điều đó, bạn phải có khả năng đọc hiểu các quy chuẩn quốc tế, thậm chí trao đổi trực tiếp với đồng nghiệp ở nhiều quốc gia khác.

Nếu thiếu kỹ năng tiếng Anh, bạn sẽ ngần ngại phát biểu, không dám thể hiện ý tưởng trước tập thể đa quốc gia. Điều này khiến nhà tuyển dụng khó đánh giá cao bạn, vì họ cần những nhân viên có thể hòa nhập và đóng góp tích cực vào văn hóa chung.

Một yếu tố quan trọng khác ít được nhắc đến: tiếng Anh giúp nâng cao sự tự tin. Trong môi trường quốc tế, khi bạn có thể trò chuyện thoải mái với sếp ngoại quốc, hay tham gia thảo luận với đồng nghiệp nước ngoài, bạn tự khắc sẽ tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp.

Không ít trường hợp, hai ứng viên có năng lực chuyên môn tương đương, nhưng người thành thạo tiếng Anh luôn được chọn, đơn giản vì họ tạo cảm giác "toàn cầu" hơn, phù hợp với hình ảnh công ty muốn xây dựng.

Từ thực tế trên, tôi cho rằng tiếng Anh không phải rào cản, mà là thước đo năng lực hội nhập. Ở những công ty nhỏ, bạn có thể làm tốt công việc mà không cần nhiều tiếng Anh. Nhưng ở những tập đoàn lớn, tiếng Anh chính là "ngôn ngữ chung", là công cụ bắt buộc để duy trì hoạt động.

Điều đó giống như việc lái xe: bạn không thể xin làm tài xế mà không biết lái. Tương tự, bạn khó có thể bước vào môi trường toàn cầu mà không biết tiếng Anh.

Tất nhiên, không phải ai cũng có điều kiện học tiếng Anh từ nhỏ. Nhưng ngày nay, cơ hội học tập đã đa dạng và dễ tiếp cận hơn: từ các khóa học online miễn phí, các nhóm học giao tiếp, đến vô số kênh chia sẻ kiến thức. Quan trọng là mỗi người có quyết tâm rèn luyện hay không.

Thay vì than phiền tại sao công ty yêu cầu giỏi tiếng Anh, hãy coi đó là động lực để hoàn thiện bản thân. Bởi nếu không nâng cao ngoại ngữ, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá trong sự nghiệp.

Tiếng Anh không chỉ là một kỹ năng ngoại ngữ, mà đã trở thành công cụ sống còn trong môi trường làm việc toàn cầu. Khi các công ty lớn yêu cầu ứng viên giỏi tiếng Anh, đó không phải sự khắt khe, mà là nhu cầu tất yếu để đảm bảo hiệu quả công việc, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Với những bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào thị trường lao động, hãy coi việc học tiếng Anh không phải gánh nặng, mà là khoản đầu tư cho tương lai. Bởi trong một thế giới phẳng, tiếng Anh chính là tấm hộ chiếu mở ra cánh cửa của cơ hội, sự thăng tiến và thành công lâu dài.

