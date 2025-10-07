Học sinh xúc phạm giáo viên, bạn bè có thể bị 'cách ly' khỏi môi trường học

Ngoài bị phạt tiền 5-10 triệu đồng, học sinh xúc phạm, xâm phạm thân thể giáo viên, bạn học có thể bị buộc cách ly tạm thời khỏi trường học, chuyển đến cơ sở chuyên biệt.

Nội dung trên nằm trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến từ nay đến 16/10.

Tại điều 26 và 28, học sinh có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể bạn bè, giáo viên, nhân viên trong trường học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng kèm xin lỗi công khai, trừ khi nạn nhân miễn yêu cầu này.

Nếu hành vi có ảnh hưởng tiêu cực tới an toàn và hoạt động của trường, học sinh sẽ bị áp dụng thêm một trong các biện pháp sau: Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học; Chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt hoặc trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lý - hành vi, theo đề nghị của trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Dự thảo lưu ý, việc áp dụng biện pháp nào cần sự tham gia của trường, cơ quan quản lý giáo dục, gia đình, y tế, công an (nếu cần). Thẩm quyền ra quyết định là cơ quan quản lý trực tiếp hoặc UBND cấp xã, tỉnh theo phân công.

Quy định hiện hành chỉ đưa ra mức phạt tiền 5-10 triệu đồng kèm yêu cầu xin lỗi công khai. Lý giải việc bổ sung biện pháp xử lý, Bộ cho biết hiện việc học sinh có hành vi gây hại cho bạn bè (cả về tinh thần và thể chất) xuất hiện ngày càng nhiều. Nếu chỉ phạt tiền và xin lỗi, Bộ thấy rằng chưa đủ răn đe, đồng thời không giải quyết được nguy cơ tái diễn, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường học.

Tương tự với những học sinh có hành vi xúc phạm giáo viên, Bộ cũng nhận định mức phạt hiện tại chưa đủ nghiêm khắc và chưa tạo điều kiện để can thiệp, hỗ trợ các em.

Theo Bộ, quy định mới vừa đảm bảo tính nghiêm minh, an toàn cho trường, vừa nhân văn, hỗ trợ điều chỉnh hành vi học sinh vi phạm. Cơ chế này cũng tạo hành lang pháp lý cho trường và cơ quan quản lý khi xử lý các tình huống phức tạp, đảm bảo có sự tham gia của nhiều bên.

"Như vậy, quy định bổ sung không chỉ góp phần duy trì kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, mà còn thể hiện định hướng nhân văn, coi trọng việc giáo dục và hỗ trợ, thay vì chỉ thuần túy trừng phạt", Bộ cho hay.

Trước đó vào giữa tháng 9, Bộ ban hành Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, hiệu lực từ 31/10. Hình thức kỷ luật cao nhất sắp áp dụng với học sinh là viết bản tự kiểm điểm, thay vì đình chỉ học (có thời hạn) như hiện nay.

Quy định này khiến nhiều người lo ngại sẽ khó "răn đe" học trò. Vấn đề tiếp tục được quan tâm sau vụ học sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim, Hà Nội, giật tóc, ghìm đầu giáo viên chủ nhiệm vào cuối tháng 9.

Mặt khác, nhiều nhà giáo ủng hộ và đưa ra một số gợi ý, như đưa bản kiểm điểm thành một báo cáo về sự thay đổi nhận thức của học sinh, cam kết những hình thức khắc phục; cách ly học sinh mắc lỗi bằng cách cho các em tham gia các hoạt động giáo dục khác, chẳng hạn học riêng, xếp sách ở thư viện...

Thanh Hằng