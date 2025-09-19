Học sinh lớp 7 giật tóc, ghìm đầu cô giáo

Hà NộiNam sinh lớp 7, trường THCS Đại Kim, giật tóc, ghìm đầu giáo viên chủ nhiệm để lấy lại món đồ chơi bị thu.

Trong báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 19/9, trường THCS Đại Kim, phường Định Công, cho biết sự việc xảy ra khoảng 15h15 ngày 16/9, cô chủ nhiệm lớp 7A14 thấy một nữ sinh cầm đồ chơi sắc nhọn nên yêu cầu giao nộp.

Nam sinh ngồi bàn trên là chủ món đồ này, liền ngăn cản. Theo video trích từ camera của lớp, em giật tóc, ghìm đầu, thậm chí kéo ngã cô. Sự việc kết thúc sau khoảng hai phút, khi nam sinh giằng lại được đồ chơi.

Video lan truyền trên mạng trưa nay, khiến nhiều người ngạc nhiên và bất bình.

Nam sinh lớp 7 giật tóc, ghìm đầu cô giáo chủ nhiệm. Ảnh cắt từ video

Trường làm việc với phụ huynh và yêu cầu nam sinh xin lỗi cô giáo trước lớp ngay sau sự việc. Hai học sinh khác (gồm nữ sinh cầm đồ chơi) được yêu cầu viết bản tường trình lý do không can ngăn. Cả hai cho biết do thấy bạn quá khích, cơ thể to béo, lại đang giằng co vật sắc nhọn.

Sau khi xin lỗi giáo viên và trường, gia đình nam sinh xin cho con nghỉ học 10 ngày để tự giáo dục, bắt đầu từ hôm nay và được đồng ý.

"Cô giáo biết học sinh đang trong độ tuổi dậy thì, nên đã tha thứ. Phường và trường đang giải quyết để học sinh khác yên tâm học tập", đại diện phường Định Công nói, chiều 19/9.

Trong báo cáo gửi thành phố, UBND phường Định Công đánh giá sự việc nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến an toàn, danh dự và uy tín của giáo viên, mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục, gây dư luận bức xúc.

Cơ quan này đã giao công an làm rõ, phối hợp với trường để phòng ngừa, không để tái diễn tình trạng bạo lực học đường. Trường THCS Đại Kim được yêu cầu đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh cho giáo viên, phối hợp với gia đình để giáo dục học sinh.

Vật sắc nhọn nam sinh lớp 7 mang theo và đòi lại khi bị cô giáo thu giữ. Ảnh: Thanh Hằng

Theo quy định, học sinh không được xúc phạm nhân phẩm, danh dự, thân thể giáo viên. Nếu vi phạm, tùy mức độ, các em sẽ bị nhắc nhở, phê bình, viết bản tự kiểm điểm hoặc dừng học có thời hạn, thường khoảng 1-4 tuần.

Song quy định mới có hiệu lực từ 31/10, hình thức kỷ luật cao nhất với học sinh là viết bản tự kiểm điểm có xác nhận và cam kết của gia đình.

Thanh Hằng