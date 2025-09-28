Học sinh Việt thường xuyên đỗ học bổng cạnh tranh nhất đại học top 1 Canada

Năm nào cũng có 1-2 học sinh Việt đỗ học bổng toàn phần Đại học Toronto, Canada, dù chỉ có 37 suất với 2.000 hồ sơ cạnh tranh, theo đại diện trường.

Bà Harriet Phạm, cán bộ tuyển sinh Đại học Toronto, chiều 27/9 cho biết đây là học bổng cạnh tranh nhất của trường, tại hội thảo du học, do Tổ chức Giáo dục Summit tổ chức.

Toronto hiện là đại học top 1 tại Canada, đứng thứ 21 thế giới, theo bảng xếp hạng Times Highder Education.

Theo bà Harriet Phạm, trường có khoảng 5.000 loại học bổng cho sinh viên quốc tế mỗi năm, tùy chương trình và ngành học. Mức hỗ trợ cũng đa dạng, có thể từ vài nghìn CAD tới 180.000 CAD (hơn 3,4 tỷ đồng), hoặc 70% học phí trong cả bốn năm đại học.

Dù vậy, Đại học Toronto chỉ có duy nhất một loại học toàn phần dành cho sinh viên quốc tế bậc đại học, tên là Lester B. Pearson, mỗi năm có 37 suất. Học bổng này chi trả toàn bộ học phí, học liệu, sinh hoạt phí và các khoản phụ phí, ước tính chừng 65.000-83.000 CAD một năm, theo nền tảng tư vấn CollgeVine.

Đại diện tuyển sinh của trường cho hay khoảng 2.000 ứng viên cạnh tranh học bổng Lester B. Pearson mỗi năm. Để trúng tuyển, học sinh phải có hồ sơ toàn diện. Chẳng hạn, lực học xuất sắc, thể hiện tố chất lãnh đạo và khả năng đặc biệt của bản thân qua các hoạt động đã làm và bài luận. Ngoài ra, các em cần xin được đề cử từ trường THPT đã học, và một trường chỉ được đề cử một học sinh.

"Tỷ lệ chấp nhận dưới 2%, tuy nhiên năm nào cũng có 1-2 học sinh Việt Nam được học bổng này", bà Harriet Phạm chia sẻ.

Bà Harriet Phạm (áo đen) tư vấn cho học sinh tại hội thảo, chiều 27/9. Ảnh: Ngọc Trang

Về tiêu chí tuyển sinh chung, bà Harriet cho biết Đại học Toronto chủ yếu xét theo điểm học tập, "điểm càng cao, càng có lợi". Ngoài ra, trường có yêu cầu cụ thể về môn học ở từng ngành.

Ví dụ, các chương trình kỹ sư đòi hỏi học sinh đã học Toán, Lý, Hóa ở bậc THPT; còn nhóm ngành về Khoa học môi trường yêu cầu Toán, Hóa, Sinh.

"Kể cả điểm có xuất sắc nhưng thiếu một môn, hồ sơ cũng bị loại", bà nói, lưu ý học sinh có định hướng chọn ngành từ sớm để học các môn phù hợp.

Đại học Toronto được thành lập năm 1827, có thế mạnh đào tạo trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y tế. Trường có 46 ngành được xếp hạng toàn cầu từ top 50 trở lên, đông nhất thế giới.

Trong hơn 102.000 sinh viên đại học và sau đại học, gần 30% là du học sinh. Học phí phổ biến quanh mức 50.000 CAD một năm, sinh hoạt phí 23.000 CAD, theo CollegeVine.

Thống kê năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hơn 17.000 sinh viên Việt Nam đang học tại Canada.

Thanh Hằng