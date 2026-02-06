Học sinh tìm về chợ Đo Đo sau đọc sách Nguyễn Nhật Ánh

Nhóm học sinh Trường Hy Vọng (Hope School) tìm về chợ Đo Đo - địa danh xuất hiện trong sách "Mắt biếc" của Nguyễn Nhật Ánh.

Những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vốn trở thành một phần trong tuổi thơ nhiều học sinh. Anh Hoàng Quốc Quyền - Giám đốc dự án Trường Hy vọng - cho biết nhiều em yêu thích sách của tác giả, luôn mong muốn được gặp ông ngoài đời. Hiểu nguyện vọng này, nhà trường lần đầu tiên mời tác giả từ TP HCM ra Đà Nẵng giao lưu sáng 7/12.

Để đón ông, nhóm học sinh và thầy cô tìm về chợ Đo Đo thực hiện một video hát ca khúc Từ đó. Nhạc phẩm của Phan Mạnh Quỳnh, nổi tiếng qua bộ phim Mắt biếc (đạo diễn Victor Vũ) chuyển thể từ sách cùng tên. Làng Đo Đo trong phim gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ yên bình, cảnh sắc thơ mộng. Trong đó, chợ Đo Đo được dựng từ bối cảnh của chợ Tây Giang ở xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (hiện là xã Thăng Trường).

Video mở đầu với những câu viết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong cuốn Mắt biếc, qua giọng đọc của một em học sinh: ''Làng tôi có một cái chợ tên là chợ Đo Đo. Từ lâu tên chợ trở thành tên làng. Chợ Đo Đo chỉ họp ban đêm. Ban ngày chợ vắng ngắt, chỉ còn trơ lại cây bàng già giữa chợ và những căn lều trống trải, ọp ẹp nơi bọn trẻ con thường tụ tập chia phe đánh nhau''.

Ngôi chợ xuất hiện trong sách vốn là địa danh có thật, thuộc xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (nay là xã Thăng Phú), nơi tác giả Nguyễn Nhật Ánh từng sống trong tám năm đầu đời. Từ hình dung về chợ qua những trang viết, nhóm học sinh quyết định đến tận nơi tìm hiểu thêm nguồn cảm hứng đã đi vào trang sách của nhà văn.

Để xác thực những mô tả của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, các em hào hứng hỏi người bán hàng về khung giờ hoạt động của chợ. Lúc khác, một em đưa ra thắc mắc: ''Sách ghi buổi sáng bọn trẻ con thường tụ tập chia phe đánh nhau phải không cô?''.

Ngoài video hát Từ đó, các học sinh còn chuẩn bị các tiểu phẩm, lấy cảm hứng từ trang sách của Nguyễn Nhật Ánh, trình diễn ở buổi giao lưu.

Nhóm trẻ chụp ảnh kỷ niệm trong chuyến đi.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, 71 tuổi, quê tại Thăng Bình, Quảng Nam. Từ năm 1973, ông vào Nam sống, theo học ngành sư phạm, tốt nghiệp năm 1976. Bên cạnh năm tập thơ, hơn 30 tập truyện tranh, 12 tập kịch bản phim, ông đã xuất bản hơn 100 tác phẩm văn xuôi đề tài thanh thiếu niên, tuổi mới lớn và thiếu nhi. Tác giả còn in ba tập bình luận thể thao và hơn 50 tập tư vấn tình yêu dưới các bút danh khác nhau. Ông được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là nhà văn có tác phẩm viết cho thiếu nhi nhiều nhất nước.

Sách Nguyễn Nhật Ánh nhiều lần được chuyển thể lên màn ảnh như Áo trắng sân trường (1994) dựa trên truyện Nữ sinh, tác phẩm truyền hình Chú bé rắc rối (1998), Kính vạn hoa (2004), phim điện ảnh Mắt biếc (2019).

Trường Hy Vọng, ngôi trường nội trú dành cho trẻ mồ côi do Covid-19 được khánh thành hôm 9/8/2025, sau gần hai năm khởi công xây dựng, nằm tại phường Ngũ Hành Sơn. Nơi đây không trực tiếp tổ chức dạy học, xây dựng chương trình đào tạo mà phân bổ các em về những trường học của FPT từ lớp 1 đến 12 và những cấp cao hơn ở khu vực FPT City Đà Nẵng. Hope School làm nhiệm vụ tổ chức nội trú, nuôi dưỡng, hỗ trợ để các em có điều kiện hòa đồng, sinh hoạt cùng bạn bè, thêm động lực học tập.

