Học sinh nhiều điểm trường vẫn cách ly tập trung

Hơn 300 học sinh từ tiểu học đến THCS ở Hải Dương vẫn đang phải cách ly tập trung phòng Covid-19, khi địa phương này ghi nhận 430 ca nhiễm.

Tại thị xã Kinh Môn, 65 học sinh diện F1 của hai ca bệnh, một ở lớp 2A trường Tiểu học Lê Ninh và một ở lớp 4B trường Tiểu học Hiến Thành, cùng 10 giáo viên đang cách ly tại trường Mầm non Phạm Thái và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã.

Thầy Lưu Thành Đạt, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Ninh, cho biết thời gian cách ly từ 31/1 đến 21/2, giáo viên và học sinh vẫn đang chấp hành nghiêm quy định của cơ quan chức năng.

Tương tự, hơn 180 học sinh, giáo viên trường THCS Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, đang cách ly tập trung tại trường. Ngày 11/2 (30 Tết), một học sinh lớp 6 nhận kết quả dương tính nên thầy trò phải hoãn các hoạt động như chúc Tết, phát lì xì vào hôm sau. Theo kế hoạch, học sinh và giáo viên trường Sao Đỏ sẽ cách ly trong 21 ngày, từ 31/1 đến 21/2, vì là F1 của một giáo viên trong trường.

Tại huyện Cẩm Giàng, ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện, cho biết hơn 100 học sinh khối 4, trường Tiểu học thị trấn Lai Cách, thuộc diện F1 cũng tiếp tục cách ly tập trung tại trường. Các em trở thành F1 của ca bệnh là nam sinh cùng khối, được cách ly tập trung từ 2/2, kéo dài 21 ngày.

Hầu hết học sinh đã nhận kết quả âm tính hai lần vài hôm trước, nhưng do một em trong khu cách ly trở thành F0 nên tất cả phải tiếp tục theo dõi. "Những ngày tới, chúng tôi sẽ xét nghiệm lại cho học sinh, nếu âm tính lần ba, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của huyện sẽ có quyết định tiếp theo", ông Quyết nói.

Học sinh, phụ huynh trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, rời khu cách ly tập trung tối 10/2. Ảnh: Giang Huy

Trước đó ngày 13/2, toàn bộ 75 học sinh, 10 giáo viên và 29 phụ huynh trường Mầm non Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, đã được về nhà sau 13 ngày cách ly tập trung và 3 lần xét nghiệm âm tính với nCoV. Cô Nguyễn Thị Bích, Hiệu trưởng trường Mầm non Bạch Đằng, bày tỏ: "Tôi mừng lắm, mọi người đều đã an toàn".

Tại Hà Nội, sáng 14/2, cô Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, cho biết 100 người trong khu cách ly tập trung ở trường được về hôm nay, trong đó có 42 học sinh, 20 cán bộ giáo viên, nhân viên và 38 phụ huynh. Tất cả sức khỏe ổn định, tinh thần tốt.

Ban đầu, thời gian cách ly của học sinh, phụ huynh và giáo viên trường Xuân Phương, Bạch Đằng là 21 ngày. Tuy nhiên, theo những thay đổi trong chiến lược phòng, chống Covid-19, các em có thể được về nhà sớm và cách ly tại nhà dưới sự quản lý và giám sát của chính quyền địa phương.

Từ ngày 28/1 đến sáng 14/2, Bộ Y tế ghi nhận 604 ca nhiễm cộng đồng, ở 13 tỉnh thành gồm: Hải Dương (430), Quảng Ninh (59), TP HCM (36), Hà Nội (30), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Bắc Giang (2), Hưng Yên (2) Hòa Bình (2), Hải Phòng, Hà Giang mỗi nơi một ca.

Thanh Hằng - Dương Tâm