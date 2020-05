Học sinh lớp 12 phải làm kiểm tra online

Hà NộiTất cả học sinh lớp 12 các trường THPT và Giáo dục thường xuyên phải làm ba kỳ kiểm tra online trên phần mềm Hanoi sudy, từ 29/5 đến 12/7.

Ba kỳ kiểm tra được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhằm củng cố kiến thức cho học sinh lớp 12 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Mỗi kỳ khảo sát diễn ra trong ba ngày, lần thứ nhất 29-31/5, lần thứ hai và thứ ba lần lượt 19-21/6 và 10-12/7. Mỗi học sinh lớp 12 THPT làm ba bài kiểm tra, trong đó bắt buộc Toán và tiếng Anh, bài còn lại được chọn giữa Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân). Học sinh lớp 12 Giáo dục thường xuyên làm hai bài gồm Toán và một tổ hợp tự chọn. Tất cả bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm.

Học sinh làm bài kiểm tra tại nhà, ngoài giờ học trên lớp. Với những em có hoàn cảnh khó khăn, không đủ phương tiện để làm bài, nhà trường phải cho học sinh mượn thiết bị về nhà hoặc bố trí làm bài tại trường, đảm bảo tất cả được khảo sát.

Sau khi các em thi, phần mềm sẽ thông báo kết quả và phân tích phổ điểm của từng môn đối với từng trường, chỉ ra câu sai so với đáp án. Ba kỳ kiểm tra online giúp nhà trường tiết kiệm thời gian, tài chính trong việc ra đề, in sao đề và chấm thi, đồng thời giúp giáo viên nhìn thấy điểm yếu, hạn chế của học sinh để bổ sung kiến thức kịp thời.

Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Giang Huy.

Do tác động của Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào hai ngày tháng 8, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm. Khoảng 900.000 thí sinh sẽ thi ba bài bắt buộc gồm Toán (90 phút), Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội (mỗi môn thành phần trong bài tự chọn thi trong 50 phút). Thí sinh tự do được dự thi các bài độc lập, bài tổ hợp hoặc các môn thành phần của bài tổ hợp theo nguyện vọng, tương tự năm ngoái.

Thanh Hằng