Học sinh đi xe 50 phân khối gây tai nạn và trách nhiệm phụ huynh

Nếu giao xe dưới 50 phân khối kèm đủ giấy tờ, phụ huynh sẽ không chịu trách nhiệm liên đới khi con em điều khiển xe gây tai nạn.

Pháp luật giao thông đường bộ hiện hành cho phép người từ đủ 16 tuổi trở lên điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh không quá 50 phân khối, hoặc công suất động cơ điện không vượt quá 4 kW. Đây là nhóm phương tiện phổ biến với học sinh trung học, thường được sử dụng để đi học và sinh hoạt hằng ngày.

Theo Bộ Công an, học sinh điều khiển xe gắn máy 50 phân khối khi tham gia giao thông phải mang theo giấy đăng ký xe và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe. Nếu không xuất trình đủ giấy tờ, học sinh vẫn có thể bị xử phạt, dù phương tiện không thuộc diện phải có giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, khi xảy ra va chạm giao thông, trách nhiệm pháp lý được xác định căn cứ vào lỗi của người trực tiếp điều khiển phương tiện. Trường hợp học sinh đi đúng phần đường, làn đường và tuân thủ quy định, trách nhiệm sẽ được xem xét theo tình huống cụ thể. Ngược lại, nếu học sinh là người có lỗi thì phải chịu trách nhiệm tương ứng với mức độ và hậu quả gây ra.

Như vậy, khi giao xe dưới 50 phân khối cho con em sử dụng, kèm đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu, phụ huynh không phải chịu trách nhiệm liên đới cho con khi xảy ra va chạm giao thông.

Học sinh một trường THPT tại Hà Nội sau giờ học. Ảnh: Giang Huy

Trên thực tế, nhiều rủi ro giao thông với các em học sinh không xuất phát từ phương tiện, mà từ kỹ năng và ý thức khi điều khiển xe. Vì vậy, bên cạnh việc đảm bảo đủ giấy tờ, phụ huynh cần hướng dẫn con em cách tham gia giao thông an toàn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm và khu vực đông phương tiện.

Hồ Tân