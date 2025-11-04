Hơn 600.000 học sinh Khánh Hòa, Đăk Lăk nghỉ học tránh bão Kalmaegi

Hơn 600.000 học sinh ở Khánh Hòa và các xã ven biển Đăk Lăk được cho nghỉ học hai ngày để tránh bão Kalmaegi.

UBND tỉnh Khánh Hòa sáng 5/11 ra công điện khẩn về việc cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học hai ngày tới.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đề nghị trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Kalmaegi và mưa lũ, thường xuyên giữ liên hệ với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ để kịp thời ứng phó khi có sự cố; tuyệt đối không tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục khi không đảm bảo an toàn. Ngoài ra, các trường rà soát, kiểm tra, củng cố cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao...

Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 786 trường từ mầm non đến THPT, cùng 9 trung tâm giáo dục với gần 450.000 học sinh.

Tối qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk cũng đề nghị xã, phường ven biển và khu vực lân cận cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học từ chiều 5/11 đến hết ngày 7/11. Các địa phương này đều thuộc tỉnh Phú Yên cũ, như Sông Cầu, Xuân Đài, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Hòa Xuân, Xuân Thọ, Đồng Xuân, Phú Mỡ...

Cả hai địa phương đều yêu cầu các trường xây dựng phương án học bù phù hợp, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học.

Tỉnh Đăk Lăk hiện có gần 1.380 trường học với khoảng 706.500 học sinh, sinh viên. Trong đó, số học sinh từ tỉnh Phú Yên cũ khoảng 190.000 em.

Hôm 1/11, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines mạnh lên thành bão, tên quốc tế Kalmaegi. Lúc 16h hôm nay, bão Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây khoảng 770 km về phía đông, sức gió mạnh nhất gần tâm bão 149 km/h, cấp 13, giật cấp 16. Dự báo rạng sáng mai bão sẽ vào Biển Đông, đạt cực đại cấp 14 (166 km/h).

Từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Đăk Lăk gió mạnh dần từ cấp 6 đến 12, giật cấp 14-15. Phía tây Quảng Ngãi và Gia Lai gió cấp 8, giật cấp 10. Trọng tâm gió rất mạnh là phía đông Quảng Ngãi, Đăk Lăk.

Cơ quan khí tượng nhận định ngày 6-7/11, các tỉnh thành Đà Nẵng - Đăk Lăk mưa 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm. Nam Quảng Trị - Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng mưa 150-300 mm, cục bộ trên 450 mm.

