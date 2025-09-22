Học sinh cứu bạn thoát chết vụ thảm án ở Đăk Lăk được tuyên dương

Thạch Chí Khang, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, được chính quyền và ngành giáo dục tuyên dương vì cứu bạn thoát khỏi tay kẻ thảm sát.

Sáng 22/9, sau giờ chào cờ, UBND phường Thành Nhất cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã khen thưởng, trao thư biểu dương cho em Khang.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, cho rằng hành động của nam sinh "lan tỏa thông điệp yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp hoạn nạn". Phường đã đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đột xuất cho em.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất trao giấy khen và phần thưởng cho em Thạch Chí Khang. Ảnh: Ngọc Oanh

Ngoài giấy khen, thư khen của Giám đốc Sở Lê Thị Thanh Xuân, Khang còn nhận được phần thưởng và tiền động viên từ giáo viên, tổ chức, cá nhân tại trường.

Rạng sáng 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi Hào Điên, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao) xông vào nhà vợ cũ Nguyễn Thị Kim Hoa (33 tuổi, phường Thành Nhất), sát hại nhiều người. Con trai riêng của chị Hoa là Nguyễn Tấn Phát (13 tuổi) bị đâm trọng thương nhưng kịp trèo tường sang nhà Khang cầu cứu.

Khang mở cửa, đưa bạn vào giường nằm, khóa chặt cửa, tìm nước cho uống và trấn an. Đến 3h sáng, khi công an đến hiện trường, cậu mới mở cửa để đưa Phát đi cấp cứu. Nhờ sự nhanh trí của Khang, Phát giữ được mạng sống.

Ngọc Oanh