Bé trai cứu bạn thoát khỏi tay kẻ thảm sát ở Đăk Lăk

Tường, 12 tuổi, bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu của bạn hàng xóm Trần Tấn Phát đang bị thương nặng, nên đưa vào nhà, chốt chặt cửa không cho Nguyễn Nam Đại Thuận tiếp cận.

Tường ở sát nhà Phát (13 tuổi, con chị Nguyễn Thị Kim Hoa) trên đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột (cũ) - bị Nguyễn Nam Đại Thuận (tức Hào Điên, 37 tuổi) sát hại cả gia đình lúc hơn 1h sáng 13/9.

Hai nhà được ngăn cách bởi bức tường cao khoảng 2 m, có thang nối sang nhà nhau.

Cháu bé trong căn nhà bên trái đã mở cửa cứu bạn trước sự truy sát của kẻ giết người. Ảnh: Ngọc Oanh

Còn nguyên vẻ hoảng hốt khi nhắc đến giây phút cứu bạn, Tường kể, đang ngủ cùng em gái và bà nội (bố mẹ đi làm xa) thì nghe tiếng la hét từ nhà Phát. Ít phút sau, em nghe tiếng đập cửa cầu cứu ở phía sau.

Tường chạy xuống mở cửa, thấy Phát máu chảy nhiều từ cánh tay bị đứt nên đưa bạn vào giường nằm, khóa chặt cửa. Phát kể cả nhà đã bị Thuận sát hại, cậu chạy ra bờ tường, leo thang qua nhà bạn.

Vài phút sau, cửa ngoài có đập liên hồi, song vì sợ hãi nên Tường không mở. Thấy bạn yếu ớt, chảy nhiều máu khắp người, Tường lấy nước cho uống. Đến khoảng 3h sáng, khi công an đến, cậu mới mở cửa để mọi người đưa Phát đi cấp cứu.

Theo người dân gần đó, chị Hoa làm nghề buôn bán, sống cùng mẹ, con riêng (Phát) và con gái chung với Thuận. Người tình của chị thường xuyên qua lại, nhiều lần cãi vã, lục đục.

Buổi tối trước án mạng, họ nghe tiếng ồn nhưng không dám ra ngoài. Khi công an đến yêu cầu trích xuất camera truy tìm hung thủ, nhiều người bàng hoàng thấy cảnh anh Bùi Hữu Nghĩa (23 tuổi, em chị Hoa) bị sát hại ngay trước cổng nhà.

Nguyễn Nam Đại Thuận lúc bị bắt. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Theo điều tra, Thuận có một tiền án, trong thời gian chung sống với chị Hoa (có con gái chung 3 tuổi), thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do anh ta ghen tuông. Sau này, mẹ chị Hoa không cho Thuận ở chung nhà. Gần đây, Thuận nhiều lần đến nhà tìm gặp chị Hoa, yêu cầu "nói chuyện" nhưng bị từ chối.

Khuya hôm qua, Thuận lại đến và được anh Bùi Hữu Nghĩa mở cửa. Tuy nhiên, hắn lập tức dùng búa tấn công anh này, kéo nạn nhân ra ngoài đường rồi dùng dao sát hại.

Thuận tiếp tục xông vào nhà sát hại chị Hoa và mẹ, đâm Phát nhiều nhát. Bé trai dù bị thương rất nặng, song chạy thoát sang nhà hàng xóm, được đưa đi cấp cứu sau đó.

Theo camera và video người dân ghi lại, sau gây án, Thuận kéo thi thể anh Nghĩa vào trong nhà, lấy nước xịt rửa vết máu trên người mình, trước khi tẩu thoát bằng xe máy.

Quá trình lẩn trốn, Thuận cướp một chiếc xe SH của người dân, sử dụng áo chống nắng của phụ nữ, bịt mặt ngụy trang, tiếp tục bỏ chạy.

Công an tỉnh Đăk Lăk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến huy, truy bắt hung thủ ngay trong đêm. Đến 8h30 sáng nay, cảnh sát bắt được Thuận tại phường Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột cũ), cách hiện trường gây án khoảng 6 km.

Trần Hóa