Học sinh bàn về phương án điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà

"The Debate Challenge" do VnExpress phối hợp với Swinburne Việt Nam tổ chức. Chương trình là sân chơi dành cho học sinh THPT toàn quốc với cả hai bảng đấu tiếng Anh và tiếng Việt. "Let’s Debate for Innovation" (cùng tranh biện để sáng tạo) là thông điệp của cuộc thi. Chủ đề tranh biện hướng tới những vấn đề nóng của xã hội, thiết thực với giới trẻ.

"The Debate Challenge" có quy mô lớn với sự đồng hành của các đơn vị uy tín. Trong đó, Tân Hiệp Phát lan tỏa những giá trị tích cực, trở thành nhà tài trợ Vàng. Tập đoàn mong muốn góp phần vun đắp, hỗ trợ những tài năng tranh biện trong nước. Doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển chung của nền giáo dục Việt Nam, tạo ra những thế hệ trẻ năng động, tự tin trên trường quốc tế.