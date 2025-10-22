Ác mộng sau lời đề nghị 'chuyển con qua trường dân lập vì con kém lắm'

9h sáng, đang ngồi làm việc, tôi nhận được cuộc điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm của con.

"Alo, chị à, con nhà chị lại ngủ trong giờ học, tình hình học tập của con kém lắm, con lười học, không chịu ghi chép bài.

Cô nhắc con ghi bài thì con mới ghi, em có nói chuyện với con để con tham gia lớp học ngoài giờ để các cô ôn thêm cho con nhưng con nhất quyết không đồng ý trong khi những bạn khác thì đều đã đồng ý tham gia lớp học ngoài giờ.

Nếu với tình hình học tập như này của con thì em nghĩ chị nên tham khảo trường dân lập cho con. Con có khi phù hợp với trường dân lập hơn công lập chị ạ. Con học ở lớp mà cứ như thế này sẽ ảnh hưởng tới tinh thần học tập của các bạn khác...".

Là một người mẹ, khi nghe được những lời than phiền từ giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của con, bản thân tôi cảm thấy rất xấu hổ xem chút bực mình.

Là cha mẹ, ai cũng đều mong muốn con mình có thành tích học tập tốt. Con học kém, thầy cô không vui một thì bố mẹ sẽ là người buồn, lo cho con gấp mười lần.

Khi nhận được những lời than phiền từ thầy cô, nhiều bố mẹ sẽ tìm cách để được thầy cô giúp đỡ. Con tôi thì lại khác, con không đồng ý tham gia lớp học ngoài giờ của thầy cô vì không thấy hiệu quả.

Lớp học đông (hầu như cả lớp đều tham gia học, trình độ không đồng đều, con học kém hơn, con muốn theo học nhóm nhỏ, ít học sinh, kiến thức trung bình).

Sau khi vâng dạ với những trao đổi của giáo viên, trong lòng tôi rối bời những suy nghĩ: Con mình có thực sự tệ như lời cô nói không?

Tại sao khi con chỉ gặp vấn khó khăn về tiếp thu kiến thức thì lại nhận được những lời than phiền từ cô và hướng giải quyết là gia đình nên tìm trường tư thục, trường dân lập cho con học? (ở lớp con không quấy phá, không trêu bạn, không có hành động bạo lực với bạn bè, thầy cô, theo đánh giá của cô con là đứa trẻ bình thường).

Có phải trường công lập là trường dành cho những đứa trẻ có học lực khá, tốt, còn trường dân lập, tư thục là nơi dành cho những đứa trẻ học kém, bị trường công lập từ chối vì học lực chưa tốt?

Tại sao khi học sinh có học lực chưa tốt thì thay vì các thầy cô tìm giải pháp giúp con tiến bộ trong học tập như ghép các con ngồi cùng các bạn học khá hơn, tạo nhóm học tập để đôi bạn cùng tiến, giáo viên mở lớp bổ túc riêng cho những con có học lực kém... thì lại tìm cách chối bỏ và loại bỏ con ra khỏi lớp học, trường học?



Và rất nhiều câu hỏi cứ lởn vởi trong đầu khiến tôi không tập trung vào công việc.

Tôi đang lan man suy nghĩ thì cô đồng nghiệp gọi gục tôi để nộp báo cáo. Tôi cảm tưởng như mình vừa trải qua một cơn ác mộng.

Hà Thương