Học phí ngành Quản trị kinh doanh lên đến gần 104 triệu đồng

Chênh lệch học phí đến từ nhiều yếu tố, như mức độ tự chủ của trường, chương trình học, kiểm định... Thông thường, hệ đại trà, chương trình tiêu chuẩn, học bằng tiếng Việt có mức thu thấp nhất. Học phí cao nhất ở các chương trình tăng cường tiếng Anh, định hướng quốc tế, liên kết với đại học nước ngoài.
Các chuyên ngành hoặc định hướng chuyên sâu phổ biến trong Quản trị kinh doanh bao gồm Quản trị nhân sự, Marketing, Quản trị tài chính, Quản trị chiến lược, Khởi nghiệp, Thương mại điện tử.
Ba tổ hợp xét tuyển phổ biến nhất ở các trường là A00 (Toán Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) và D01 (Toán, Văn, Anh).
Học phí ngành Quản trị kinh doanh với tân sinh viên, năm học 2025-2026 (theo đề án tuyển sinh) ở 30 trường:
|
TT
|
Tên trường
|
Học phí (đồng)
|
1
|
Đại học Kinh tế Quốc dân
|
18-25 triệu
|
2
|
Đại học Ngoại thương
|
25,5-27,5 triệu (hệ tiêu chuẩn)
49-51 triệu (hệ chất lượng cao)
73-75 triệu (chương trình tiên tiến)
|
3
|
Học viện Tài chính
|
50-55 triệu (chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế)
20-28 triệu (chương trình chuẩn)
|
4
|
Học viện Ngân hàng
|
26,5 triệu (chương trình chuẩn)
40 triệu (chương trình chất lượng cao)
|
5
|
Đại học Kinh tế TP HCM
|
40,6 triệu (chương trình tiếng Việt, đào tạo tại TP.HCM)
56,9 triệu (chương trình tiếng Anh, đào tạo tại TP.HCM)
20,6 triệu (đào tạo tại UEH Mekong, Vĩnh Long)
|
6
|
Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM
|
31,5 triệu (chương trình tiếng Việt)
65 triệu (chương trình tiếng Anh)
|
7
|
Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
|
46 triệu (chương trình tiêu chuẩn)
31,5 triệu (chương trình dành cho các tài năng thể thao)
103,56 triệu (chương trình liên kết với Đại học Troy)
92,4 triệu (chương trình liên kết với Đại học St.Francis)
|
8
|
Đại học Thương mại
|
24-27,9 triệu (chương trình chuẩn)
38,5 triệu (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế)
|
9
|
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM
|
40 triệu
|
10
|
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM
|
43,36 triệu
|
11
|
Đại học Tài chính - Marketing
|
45 triệu (chương trình tích hợp)
64 triệu (chương trình Tiếng Anh toàn phần)
|
12
|
Đại học Mở TP HCM
|
27,5 triệu (chương trình tiêu chuẩn)
46,5 triệu (chương trình CLC)
|
13
|
Đại học Thủ đô Hà Nội
|
15,9 triệu
|
14
|
Trường Du lịch, Đại học Huế
|
13,8 triệu
|
15
|
Đại học Công đoàn
|
20,85 triệu (chương trình tiêu chuẩn)
20 triệu (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế)
|
16
|
Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng
|
16-18 triệu
|
17
|
Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
|
27,5 triệu (chương trình tiêu chuẩn)
34 triệu (chương trình bán phần tiếng Anh
|
18
|
Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên
|
16-18 triệu (chương trình tiêu chuẩn)
56,7ff-57,2 triệu (chương trình tiếng Anh)
|
19
|
Đại học Bách khoa Hà Nội
|
28-35 triệu
90 triệu (chương trình liên kết với Đại học Troy)
|
20
|
Học viện Bưu chính viễn thông
|
29,6-37,6 triệu
|
21
|
Đại học Luật TP HCM
|
39,75 triệu
|
22
|
Đại học Ngân hàng TP HCM
|
23,2 triệu (chương trình tiêu chuẩn)
39,8 triệu (chương trình tiếng Anh bán phần)
|
23
|
Đại học Hà Nội
|
31,5 triệu
|
24
|
Đại học Tôn Đức Thắng
|
29,8 triệu (chương trình tiêu chuẩn)
62-64 triệu (chương trình tiên tiến)
83-84 triệu (chương trình đại học bằng tiếng Anh)
|
25
|
Đại học Thăng Long
|
39,6 triệu
|
26
|
Đại học Công thương TP HCM
|
29,5 triệu
|
27
|
Đại học Mở Hà Nội
|
21,7 triệu
|
28
|
Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM
|
63 triệu
|
29
|
Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM
|
30 triệu
|
30
|
Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM
|
23,8 triệu
Học phí đại học hai năm qua đều tăng, một phần do trần học phí tăng theo Nghị định số 81 (năm 2021) và 97 (năm 2023) của Chính phủ.
Theo đó, mức cao nhất được thu ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2025-2026 là 1,59 - 3,11 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn khoảng 11-12% so với năm học trước.
Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên (tự chủ), học phí có thể gấp 2,5 lần mức trần. Với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí.
Mai Trang