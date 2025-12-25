8 ngành được giảm 50% học phí ở Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Sinh viên 8 ngành nhóm ngôn ngữ và du lịch-nhà hàng được trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) giảm 50% học phí toàn khóa, khoảng 160-176 triệu đồng.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM ngày 25/12 công bố chính sách học bổng tuyển sinh sớm. Thí sinh có thể đăng ký bằng điểm học bạ kỳ I lớp 12 trước ngày 31/5/2026. Nếu trúng tuyển vào các ngành Ngôn ngữ Hàn, Nhật, Trung Quốc, Tâm lý học, Quản trị sự kiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn, các em sẽ nhận học bổng 50% học phí khóa học 4 năm.

Tương tự, với nhóm ngành công nghệ, trường sẽ giảm 35% học phí toàn khóa. Thí sinh có chứng chỉ từ IELTS 5.5 trở lên có cơ hội nhận học bổng 25-100% học phí.

Dự kiến, học phí năm 2026 của UEF khoảng 80-88 triệu đồng một năm với 4 học kỳ và không đổi trong suốt khóa.

Ngành Học bổng Ngôn ngữ Hàn, Nhật, Trung Quốc, Tâm lý học, Quản trị sự kiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn 50% học phí toàn khóa Quan hệ quốc tế, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Quan hệ công chúng, Công nghệ truyền thông, Khoa học dữ liệu, Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện, An ninh mạng 35% học phí toàn khóa Thí sinh có IELTS 5.5 trở lên; giải cao trong các cuộc thi học thuật, thể thao, nghệ thuật 25-100% học phí năm đầu

Năm 2026, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM dự kiến tuyển sinh bằng 4 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TP HCM hoặc điểm thi V-SAT (kỳ thi đánh giá đầu vào đại học).

Trường dự kiến tổ chức 2 đợt thi V-SAT vào ngày 12/4 và 10/5/2026. Với phương thức xét học bạ, thí sinh được dùng điểm trung bình theo tổ hợp 3 môn hoặc điểm cả năm lớp 12.

Các ngành và tổ hợp tuyển sinh dự kiến năm 2026 của UEF. Ảnh: Chụp màn hình

Năm 2025, UEF tuyển hơn 5.300 sinh viên. Trường lấy điểm chuẩn 15 và 16 (tổ hợp C01) theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Lệ Nguyễn