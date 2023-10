Học phí, giá gạo khiến CPI tăng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,08% do một số địa phương điều chỉnh học phí và giá gạo trong nước tăng theo xuất khẩu.

Công bố số liệu ngày 29/10, Tổng cục Thống kê cho biết CPI tháng 10 tăng 0,08% so với tháng trước; tăng 3,59% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 3,2%, lạm phát cơ bản tăng 4,38%.

Nguyên nhân CPI tăng trong tháng 10, theo Tổng cục Thống kê, là do chi phí giáo dục và giá gạo tăng. Nhóm giáo dục có mức tăng cao nhất trong tháng, trong đó, giá dịch vụ giáo dục tăng 2,54% do một số địa phương điều chỉnh học phí với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Tính chung, trong rổ hàng hoá tính CPI, 9 nhóm hàng hoá, dịch vụ có chỉ số tăng giá. Chỉ 2 nhóm giảm là bưu chính viễn thông - chủ yếu là do nhóm thiết bị điện thoại giảm; và giao thông - do xăng, dầu được điều chỉnh giá.

Cũng trong tháng 10, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 25/10, bình quân giá vàng thế giới là hơn 1.909 USD một ounce, giảm 2,1% so với tháng 9 do xu hướng tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường giữ lãi suất ở mức cao để kéo lạm phát về 2%.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 10 tăng 0,92% so với tháng trước; tăng 8,28% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 10 tháng năm 2023 tăng 2,81%.

Về giá USD, cơ quan thống kê cho biết, giá đồng tiền này đang có xu hướng tăng. Bình quân trên thị trường tự do trong nước, 1 USD được giao dịch quanh mức 24.582 VND. Chỉ số giá USD tháng 10 tăng 1,2% so với tháng trước; tăng 1,79% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 10 tháng năm 2023 tăng 2,24%.

