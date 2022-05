Học phí đại học tư thục cao nhất 250 triệu

Các trường đại học tư thục tăng học phí 5-10% so với năm ngoái, mức thu cao nhất ở các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học.

Nghị định 81/2021 quy định các trường đại học tư thục được chủ động xây dựng mức học phí và giá các dịch vụ khác, đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy phù hợp. Lộ trình tăng học phí tại các trường này không quá 15%/năm.

Trên cơ sở này, phần lớn đại học tư thục điều chỉnh tăng học phí năm tới, trung bình 5-10%. Theo giải thích từ các trường, học phí tăng theo lộ trình nhằm bù đắp chi phí trượt giá, tăng đầu tư cơ sở vật chất và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Học phí được thu theo tín chỉ, các trường quy định tính theo mức thu trung bình trong một học kỳ, năm học để phụ huynh, thí sinh cân nhắc, tham khảo. Dưới đây là học phí dự kiến đã được công bố, làm tròn đến hàng triệu đồng.

STT Trường Ngành/Nhóm ngành Học phí (triệu đồng/năm) 1 Đại học Hồng Bàng (TP HCM) Y khoa; Răng Hàm Mặt (giảng dạy bằng tiếng Anh) 250 Y khoa; Răng Hàm Mặt (đại trà) 210 Ngành khác (tiếng Anh) 93 Dược học (đại trà) 60 Ngành khác (đại trà) 55 2 Đại học Tân Tạo (Long An) Y khoa 150 Điều dưỡng; Kỹ thuật xét nghiệm y học 40 Ngành khác (giảng dạy bằng tiếng Anh) 40 Ngành khác (chương trình chuẩn) 25 3 Đại học Quốc tế Sài Gòn Khoa học máy tính; Luật kinh tế (giảng dạy bằng tiếng Anh) 135 Quản trị kinh doanh; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Ngôn ngữ Anh; Tâm lý học; Kế toán (giảng dạy bằng tiếng Anh) 124 Ngành giảng dạy bằng tiếng Việt 52-59 4 Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) Y khoa 80 Ngành còn lại 26-33 5 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Y khoa; Răng Hàm Mặt 60-72 Dược học; Điều dưỡng 25 Ngành khác 13-16 6 Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) Y khoa; Răng Hàm Mặt 80-85 Điều dưỡng; Kỹ thuật xét nghiệm; Quản trị bệnh viện 24-26 7 Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM Tất cả ngành 64-72 8 Đại học Võ Trường Toản (Hậu Giang) Y khoa 61 Dược học 42 Quản trị, kinh tế, công nghệ 11-12 9 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Long An Quản trị kinh doanh (chất lượng cao) 44 Ngành còn lại 22 10 Đại học Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) Y khoa 40 Dược học 28 Điều dưỡng, Y tế công cộng 20 11 Đại học Công nghệ TP HCM Tất cả ngành 36 12 Đại học Công nghệ Sài Gòn Tất cả ngành 31-39 13 Đại học Quốc tế Miền Đông (Bình Dương) Quản trị kinh doanh 40 Các ngành kỹ thuật 20 Điều dưỡng 15 14 Đại học Thăng Long (Hà Nội) Tất cả ngành 24-30 15 Đại học Hòa Bình (Hà Nội) Y học cổ truyền; Dược 25-29 Ngành còn lại 15-19 16 Đại học Gia Định (TP HCM) Tất cả ngành 15-25 17 Đại học Chu Văn An (Hưng Yên) Tất cả ngành 14

Giống như khối công lập, ở khối trường tư thục, nhóm ngành sức khỏe cũng có học phí cao nhất, thường gấp 2-3 lần so với các ngành đào tạo kỹ sư, cử nhân. Các trường có mức học phí ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt ở khoảng 150-250 triệu đồng mỗi năm gồm Quốc tế Hồng Bàng, Tân Tạo; mức 60-80 triệu gồm Đại học Nguyễn Tất Thành, Phan Châu Trinh, Võ Trường Toản.

Với khối ngành Kỹ thuật và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý; Du lịch, nhà hàng, khách sạn; Ngôn ngữ..., học phí phổ biến 40-60 triệu đồng.

Trong cùng một trường, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh có mức thu cao hơn chương trình tiếng Việt khoảng 30-50%; có trường cao hơn gấp đôi.

Nhóm trường có mức thu thấp như Đại học Hòa Bình, Gia Định, Chu Văn An (dưới 30 triệu đồng/năm) - học phí tương đương với nhiều đại học công lập.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 2022 để xét tuyển vào đại học. Ảnh: Mạnh Tùng

Cả nước hiện có 240 cơ sở giáo dục đại học, trong đó hơn 60 trường tư thục. Từ năm học 2022-2023, áp dụng Nghị định 81/2021, mức trần học phí tất cả trường so với từ 300.000 đồng đến 10,2 triệu đồng/năm. Do phần lớn đại học công lập đang thực hiện tự chủ, mức thu có thể cao hơn 2-2,5 lần so với mức trần.

Mạnh Tùng