Pháp tăng học phí gấp 16 lần với du học sinh ngoài EU

90% sinh viên quốc tế ngoài EU sẽ phải đóng học phí khoảng 2.900-4.000 euro, gấp 16 lần hiện tại, kể từ năm học tới.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Parisien tối 20/4, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Philippe Baptiste khẳng định nước này sẽ thực thi nghiêm ngặt quy định về mức học phí với sinh viên ngoài khối Liên minh châu Âu (EU).

Cụ thể, mỗi đại học được miễn phí cho tối đa 10% tổng số sinh viên ngoài EU, ưu tiên cho các chương trình hợp tác trao đổi. Nhóm còn lại sẽ phải đóng 2.895 euro (78 triệu đồng) mỗi năm cho bậc cử nhân, thay vì 178 euro như hiện tại. Ở bậc thạc sĩ, mức phí sẽ tăng từ 254 euro lên 3.941 euro (107 triệu đồng).

Những sinh viên xuất sắc sẽ có cơ hội nhận học bổng, trong đó 60% dành cho các ngành chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, vật lý lượng tử và công nghệ sinh học.

Quy định này nằm trong kế hoạch mới mang tên "Chọn nước Pháp cho giáo dục đại học" (Choose France For Higher Education). Mức học phí mới vốn được đưa ra từ năm 2019, nhưng chỉ khoảng 10% du học sinh phải đóng đúng mức.

Sinh viên Đại học Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Pháp. Ảnh: Fanpage trường

Dù mức tăng gấp nhiều lần, ông Baptiste khẳng định con số này vẫn chỉ chiếm khoảng 30% thực chi phí đào tạo. Như vậy, học phí ở Pháp vẫn thấp hơn đáng kể so với Mỹ hay Anh.

Việc triển khai sẽ được thực hiện theo lộ trình, không áp dụng với những sinh viên đang theo học. Dự kiến trong 2-3 năm tới, chính sách mới có thể mang về cho các trường khoảng 250 triệu euro mỗi năm.

Ông Baptisle cũng hứa hẹn đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nước ngoài khi đặt chân tới Pháp.

Năm học 2024-2025, Pháp có khoảng 444.000 sinh viên quốc tế, số người Việt khoảng 5.000. Sinh hoạt phí cơ bản của du học sinh, gồm tiền nhà, điện, nước, di chuyển, cước điện thoại, ăn uống, chừng 7.000 euro/năm (khoảng 216 triệu đồng).

Khánh Linh (Theo La Montagne, AEF info)