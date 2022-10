Học phí 7 đại học tốt nhất Canada

Học phí các đại học hàng đầu ở Canada dao động từ 25.000 đến 65.000 đôla Canada (CAD), tùy ngành và trường đại học.

Bảng xếp hạng các đại học tốt nhất 2023 ở Canada do tổ chức xếp hạng THE công bố hôm 12/10 có bảy trường. Đây cũng là những trường nằm trong top 200 thế giới của THE.

Theo website của các trường, Đại học Toronto, trường đứng đầu bảng xếp hạng Canada và thứ 18 thế giới, thu học phí bậc cử nhân với sinh viên quốc tế khoảng 63.768 CAD (hơn 1,1 tỷ đồng) mỗi năm.

Đại học British Columbia ở Vancouver xếp thứ hai với học phí 58.803 CAD (hơn 1 tỷ đồng) một năm. Đại học McGill xếp thứ ba, với học phí thấp hơn đáng kể 25.842 CAD (465 triệu đồng) một năm. Tiếp theo là Đại học McMaster, học phí 43.000 CAD (khoảng 775 triệu đồng) và Đại học Montreal, có mức học phí rẻ nhất trong top 7 với 24.000 CAD (432 triệu đồng).

Hai trong ba trường có học phí rẻ nhất có tỷ lệ sinh viên quốc tế cao nhất. Đại học McGill dẫn đầu với 30%, thứ hai là Đại học Alberta 28%, thấp nhất là Đại học British Columbia với 18,9%. Còn lại, tỷ lệ sinh viên quốc tế của các trường từ 20 đến 26%.

Trang Top Universities dẫn số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê Canada cho biết học phí trung bình mỗi năm để sinh viên quốc tế theo chương trình cử nhân trong năm học 2019 - 2020 là 29.714 CAD (khoảng 535 triệu đồng). Các ngành học khoa học xã hội nhân văn thường có mức học phí rẻ hơn, trong khi các ngành kỹ thuật và y học thu học phí cao hơn mức trung bình này.

Ngoài ra, chi phí sinh hoạt ở Canada khoảng 10.000 CAD (180 triệu đồng) một năm, đại diện Tổng lãnh sự quán Canada cho biết tại Triển lãm giáo dục Canada tại Hà Nội hôm 15/10 .

Bà Mai Minh Châu, đại diện tuyển sinh khu vực Đông Nam Á của Đại học Queen's ở thành phố Kingston, trường xếp thứ 10 trong danh sách đại học nghiên cứu hàng đầu Canada, cho biết du học sinh có thể xin học bổng hoặc tham gia chương trình thực tập có trả lương để giảm bớt gánh nặng chi phí. Trường này cấp học bổng tùy theo ngành, cao nhất khoảng 50% của mức học phí từ 35.000 đến 60.000 CAD (630 triệu đến 1 tỷ đồng) một năm. Trường cũng có chương trình thực tập toàn thời gian với mức lương 45.000-55.000 CAD (810 - 990 triệu đồng) cho 12 đến 16 tháng.

Ngoài ra, bà Châu cho biết du học sinh còn có thể làm thêm nếu đang trong chương trình đào tạo từ 6 tháng trở lên ở các trường cao đẳng hoặc đại học thuộc danh sách DLI (những trường được đào tạo sinh viên quốc tế) của chính phủ Canada.

Theo trang thông tin dữ liệu giáo dục quốc tế The Pie, từ 15/11/2022 đến 31/12/2023, sinh viên quốc tế ở Canada được làm thêm không giới hạn thay vì 20 giờ mỗi tuần như trước. Điều này nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong ngắn hạn tại Canada.

Tuy nhiên, bà Vinitha Gengatharan, trợ lý Phó Hiệu trưởng Đại học York về quan hệ đối tác toàn cầu, lưu ý sinh viên cần phải cân bằng việc làm thêm với mục tiêu nghề nghiệp và cá nhân.

Việt Nam có khoảng 190.000 người học tập, nghiên cứu tại nước ngoài, trong đó Canada xếp thứ ba với 21.000 người (sau Australia, Mỹ), theo số liệu năm 2020 của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức xếp hạng đại học THE đánh giá Canada có thể cung cấp mức học phí rẻ hơn, quy trình đăng ký đơn giản hơn và nhiều cơ hội định cư lâu dài hơn cho du học sinh sau khi tốt nghiệp so với Mỹ.

Lệ Thu