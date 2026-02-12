Học phí 30 đại học tốt nhất thế giới ngành kỹ thuật

Học phí ở top 30 đại học tốt nhất ngành Kỹ thuật khoảng 3.600-85.800 USD (93,2 triệu - 2,2 tỷ đồng) mỗi năm, thấp nhất ở Trung Quốc và Nhật Bản.

Tổ chức Times Higher Education (THE) cuối tháng trước công bố bảng xếp hạng đại học thế giới 2025 theo nhóm ngành. Trong 30 trường có thứ hạng cao nhất ở khối ngành Kỹ thuật, 8 trường ở châu Á, còn lại ở Mỹ và châu Âu.

Harvard duy trì vị trí dẫn đầu, với điểm gần tuyệt đối 99,7/100 ở tiêu chí môi trường nghiên cứu. Các trường ở Mỹ cũng chiếm một nửa trong top 30, với học phí trong khoảng 33.600-71.300 USD một năm.

Ở khu vực châu Á, các trường ở Trung Quốc và Nhật Bản có học phí thấp hơn hẳn, chỉ từ 3.600 đến 4.300 USD (93-111 triệu đồng).

Các trường châu Âu nhìn chung cũng có mức thu dễ chịu, trong khoảng 4.800-7.100 USD (124-184 triệu đồng) mỗi năm. Cao nhất là Đại học Oxford của Anh với học phí ngành kỹ thuật lên tới 85.800 USD.

30 đại học tốt nhất thế giới ngành Kỹ thuật năm 2026:

TT Trường Quốc gia Học phí (USD/)năm 1 Đại học Harvard Mỹ 59.300 2 Đại học Oxford Anh 85.800 3 Viện Công nghệ Massachusetts Mỹ 64.300 4 Đại học Stanford Mỹ 67.700 5 Đại học Cambridge Anh 59.700 6 Đại học California-Berkeley Mỹ 22.300 7 Viện Công nghệ California Mỹ 65.600 8 Đại học Bắc Kinh Trung Quốc 4.300 9 Đại học Princeton Mỹ 68.100 10 Đại học Quốc gia Singapore Singapore 30.600 11 Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ tại Zurich (ETH Zurich) Thụy Sĩ 5.500 12 Đại học Imperial College London Anh 58.500 13 Đại học Thanh Hoa Trung Quốc 4.300 14 Đại học Công nghệ Nanyang Singapore 14.200 15 Viện Công nghệ Georgia Mỹ 33.600 16 Đại học Công nghệ Delft Hà Lan 23.700 17 Đại học Yale Mỹ 69.900 18 Đại học California-Los Angeles Mỹ 54.900 19 Đại học Kỹ thuật Munich Đức 4.800-7.100 20 Đại học Carnegie Mellon Mỹ 67.000 21 Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ tại Lausanne (EPFL) Thụy Sĩ 5.700 22 Đại học Michigan-Ann Arbor Mỹ 58.700 23 Đại học Chiết Giang Trung Quốc 3.600 24 Đại học Giao thông Thượng Hải Trung Quốc 3.600 25 Đại học Toronto Canada 51.700 26 Đại học Illinois, Urbana-Champaign Mỹ 47.800 27 Đại học Cornell Mỹ 71.300 28 Đại học Texas-Austin Mỹ 48.400 29 Đại học Tokyo Nhật Bản 4.100 30 Đại học Columbia Mỹ 70.170

Bảng xếp hạng đại học ở ngành Kỹ thuật của THE đánh giá dựa trên năm lĩnh vực cốt lõi: kỹ thuật tổng quát, kỹ thuật điện và điện tử, kỹ thuật cơ khí và hàng không vũ trụ, kỹ thuật xây dựng và kỹ thuật hóa học.

1.555 trường đại học từ 98 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, với 5 nhóm chỉ số đánh giá. Trong đó, môi trường nghiên cứu (research environment) chiếm phần lớn nhất (29%), theo sau là giảng dạy (teaching - 28%), chất lượng nghiên cứu (research quality - 27,5%), chuyển giao công nghệ (industry - 8%) và mức độ quốc tế hóa (international outlook - 7,5%).

Để được xếp hạng, các trường phải có ít nhất 500 bài báo khoa học với đề tài kỹ thuật được xuất bản trong giai đoạn 2000-2024, đồng thời có ít nhất 40 nhân sự học thuật chuyên ngành này, chiếm ít nhất 4% tổng nhân sự toàn trường.

Việt Nam có 9 đại diện góp mặt, ở vị trí cao nhất là Đại học Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng, đồng hạng 301-400.

Khánh Linh